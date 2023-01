$!Le cae lámpara a un niño y le abre la frente en el Parque Ciudades Hermanas

González Zataráin manifestó este miércoles en atención a personal de medios de comunicación que está enterado de ese hecho, la familia del niño está haciendo una denuncia preventiva en redes sociales para que no vuelva a ocurrir otro caso y ya se busca contactar vía telefónica a la familia del menor.

”Hemos venido haciendo (un anuncio) desde hace algunos días que ya iniciamos la recuperación, ya llevamos tres parques recuperados, habilitando los parques que están abandonados, que están deteriorados, hay otros peores que este, en circunstancias muy críticas donde Protección Civil deberá determinar cuáles provisionalmente mientras se atienden se cierran”, continuó González Zataráin.

”Son demasiados parques, no obstante el Parque Ciudades Hermanas de manera preventiva ha venido siendo atendido, no en su totalidad, porque requeríamos también el presupuesto de este año, sin embargo, del día 3 a más o menos el día 7 de enero se estuvieron haciendo trabajos ahí dentro del Parque Ciudades Hermanas, había barandales que estaban con alto riesgo de caerse y de lastimar a algunas personas y algunos postes que han estado soldando, sí se ha estado dando mantenimiento, no se ha concluido el mantenimiento”.