$!Le cantan Las Mañanitas a San Judas Tadeo en Mazatlán con mariachi

Acompañadas de un mariachi, decenas de personas, entre fieles y religiosas, le cantaron Las Mañanitas a San Judas Tadeo este martes en su día en el templo del que es Santo Patrono, en el Fraccionamiento Sábalo Country, en Mazatlán. Previamente, a las 6:00 horas el párroco Horacio Hernández de la Torre comenzó a oficiar una misa en el lugar al que asistieron decenas de devotos del también conocido como Santo de las Causas Difíciles, varias de ellas ataviadas con la vestimenta característica blanca y verde del que fue apóstol y pariente de Jesús en la tierra. “Hoy es nuestra fiesta, estamos alegres, estamos contentos porque a Nuestro Santo Patrono lo estamos celebrando”, dijo el Padre Hernández de la Torre en su mensaje en la misa que también fue musicalizada por el mariachi.





Ahí recordó que en México después de la Virgen de Guadalupe al santo que más se celebra es a San Judad Tadeo, del que este 28 de octubre es su día. Informó que San judas Tadeo fue un hombre como cualquier otro, fue pariente de Jesús y fue escogido como uno de los 12 apóstoles del Señor para ir a predicar el Evangelio de la Iglesia que estaba fundando Jesucristo y de la cual puso a la cabeza al apóstol Pedro con pilares firmes y fuertes. También recordó que Tadeo significa hombre audaz, hombre valiente, hombre decidido y así fue el ahora conocido como Intercesor de las Causas Difíciles.



