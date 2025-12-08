$!Le cantan Las Mañanitas con mariachi a la Virgen de la Inmaculada Concepción en Mazatlán

Acompañados del mariachi Continental, la mañana de este lunes decenas de fieles, religiosas y religiosos le cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de la Inmaculada Concepción en su día. Desde cerca de la medianoche, las personas feligreses le cantaron Las Mañanitas a la Patrona de la Catedral de este puerto y de toda la Diócesis de Mazatlán, que comprende el sur de Sinaloa.

Este 8 de diciembre nuevamente las y los feligreses se reunieron en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para cantarle “Las Mañanitas” a su Patrona en su día. Nuevamente acompañados del mariachi Continental le cantaron en su día.

Pero no solamente fueron “Las Mañanitas”, sino también canciones como “El Corrido de Mazatlán”. La celebración continuó con una misa donde Monseñor Eduardo Arrieta dio gracias por los 54 años de su ordenación sacerdotal y a las 12:00 horas se oficiará otra eucaristía.