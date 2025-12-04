Le cantarán Las Mañanitas a la Virgen de la Inmaculada Concepción con mariachi y con banda en su día

Para celebrar a la Patrona de la Catedral y de toda la Diócesis de Mazatlán, a la Virgen de la Inmaculada Concepción se le cantarán Las Mañanitas en su día, además de que se realizará una misa solemne, se le pedirá paz para el Estado y el municipio y se espera la presencia de mucha gente.

Las actividades para esta celebración ya comenzaron el sábado anterior con un concierto y un repique festivo de campanas y a partir del lunes 1 de diciembre se han realizado peregrinaciones de las diferentes parroquias de Mazatlán, dijo el párroco y rector de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de este puerto, Padre Adán Pazos Sánchez.

“La fiesta se va ver coronada el lunes, bueno, empezamos el domingo a las 11:00 de la noche, empezamos con Las Mañanitas, Las Mañanitas de 11:00 de la noche van a estar a cargo del Mariachi Continental”, añadió en entrevista.

”Para el otro día (lunes 8 de diciembre) empezamos también con Las Mañanitas a las seis y media, igual el Mariachi Continental, después tenemos misa a las 7:30, tenemos misa a las 12:00 y tenemos la misa solemne que es a las 6:00 de la tarde”.

Precisó que a las 18:00 horas del lunes 8 de diciembre se tendrá la presencia del Seminario Diocesano de Mazatlán, de sacerdotes de la ciudad que están invitados.

”Y vamos a cerrar en la noche con Las Mañanitas con la Banda La Eficaz, es una bandita que anda sonando un poquito fuerte aquí en Mazatlán, que nos va hacer en favor de entonar Las Mañanitas a la Inmaculada”, continuó.

”Terminamos Las Mañanitas, hay castillo, hay pirotecnia y de esa manera concluimos la festividad de la Inmaculada, lo fuerte, fuerte ha sido toda la semana gracias a Dios, hemos tenido una muy buena participación de gente, de movimientos también y si Dios quiere el 8 lo cerramos de esa manera”.

El Padre Pazos Sánchez invitó a la población en general a que asistan a estos festejos de la Patrona de la Catedral y de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

”Los invitamos hoy que más que nunca estamos necesitados de pedir la intercesión de nuestra Madre del Cielo, pedirle la paz en nuestro estado, en nuestro municipio”, subrayó.

”Y qué mejor que pedirle a María que ore por nosotros ante su hijo Jesús, la invitación es abierta para todos, ojalá podamos honrar y venerar a la Patrona de la Catedral y a la Patrona de la Diócesis de Mazatlán que es la Inmaculada Concepción”.