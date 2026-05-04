Le fue muy bien a Mazatlán el fin de semana largo y ‘pinta’ muy bien para mayo: Alcaldesa

A Mazatlán le fue muy bien el fin de semana largo, con una ocupación hotelera del 94 por ciento y “pinta” muy bien para lo que resta de mayo, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Nos fue muy bien este fin de semana largo para Mazatlán, pinta muy buen mayo para nosotros, decirles que según datos de Sedectur (Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo) estuvimos a un 94 por ciento de ocupación hotelera, tuvimos el tan anhelado concierto de Chayanne el 2 de mayo donde asistieron más de 15 mil personas”, añadió Palacios Domínguez este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Ahorita mismo en nuestra ciudad está el Mexi Log Fest, que es un Festival de Surf donde vienen más de 30 países invitados, va estar del 2 al 9 de mayo y también tenemos gran relevancia en el turismo de romance puesto que este fin de semana largo también hubo muchos eventos del segmento de bodas y grupos y convenciones, entonces fue un fin de semana muy bueno para las y los mazatlecos”.

Agregó que tuvo la oportunidad de hablar con diferentes empresarios y dirigentes de agrupaciones de hoteles y de restaurantes del puerto y de la zona rural quienes le compartieron cómo vivieron este fin de semana y le dieron muy buenos números.

“Entonces cómo se pinta el mes de mayo, viene cargado de eventos, viene el Día de las Madres, viene el Día del Maestro, vienen varios eventos para Mazatlán, mayo pinta muy bien para Mazatlán”, reiteró la Presidenta Municipal.