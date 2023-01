”Todos los aquí presentes tenemos la confianza en que usted como Presidente serio y de compromiso nos ayudará a ir resolviendo nuestras necesidades, tal vez son muchas, pero señor Presidente también se dejó por muchos años de no hacer lo correcto, yo como soy tan sólo una niña le pido nos cumpla y empiece a trabajar”.

”La red que existe está obsoleta ahorita, la quieren poner a funcionar para que ya salga el drenaje, pero vale 60 millones de pesos, yo tengo 33 años viviendo aquí y siempre se le ha pedido al Gobierno lo mismo, el drenaje, pero por algo o por lo otro no han empezado a hacerlo”, continuó Lizárraga Fuente.

En el caso de la red de agua potable no llega a todos los poco más de 3 mil habitantes, pues con la actual sería suficiente, pero la Isla de la Piedra tiene una población flotante de más de 20 mil visitantes, hay muchos hoteles y se están construyendo otras obras, lo que hace que se requiera agua suficiente para todos y una red con un diámetro mayor.

”Me acompañan hoy, ya lo mencionaron, los funcionarios de todas las áreas, aquí está el Secretario de Seguridad Pública para ver los temas de seguridad, está el gerente general de Jumapam para ver los temas del agua, del drenaje, está el Director de Vivienda y tenencia de la Tierra, Bienestar Tonatiú Guerra”, añadió, entre otros.”...

Yo sé que hay muchos temas en todas las colonias, pero aquí se ha recrudecido mucho, aquí se ha acumulado mucho, demasiado, demasiados temas, no es posible que estemos tan cerca de Mazatlán y no tengamos el drenaje funcionando, es una obra fundamental que hay que trabajar por ella y hemos venido trabajando ya, liberando en cada colonia, lo decía buen claro Efrén y lo tiene bien enumerado, saludarte y saludo a cada una de las presidentas de las colonias, que vamos a ir a cada una de ellas”.

Recordó que se está cambiando todo el alumbrado público de Mazatlán, completo, pues no sirve, no tiene caso que se le meta un peso a algo que no sirve, por lo que se colocarán lámparas nuevas y ahorita ya van unas 26 colonias con ello y se apurará el paso ya que concluya la compra de 20 mil lámparas.

”Todo este tema que estoy platicando en 15 días voy a regresar a revisar los avances de todos los acuerdos que hagamos hoy aquí, así que voy a regresar quizás no una reunión como ésta, pero sí con la Comisaria, con los presidentes de colonias, con Efrén, con algunos y vamos a hacer recorrido”, expresó, entre varios puntos el Alcalde González Zataráin.