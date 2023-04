Por su parte, el Alcalde y los funcionarios municipales explicaron a los presentes los programas y apoyos que se están implementando en todo el municipio y cuando sería posible que llegaran hasta su colonia, como es el caso del programa de alumbrado público, limpieza de áreas verdes y canchas, obras y pavimentaciones. Previeron que en no más de un mes estarían las cuadrillas de trabajadores de las dependencias culminando trabajos de mejoras en el área.

“Va mucha gente de todos lados y ahí se hacen los compromisos. Los que se pueden, la mayoría, se resuelven, y los que no, la lucha le hacemos, pero no nos quedamos de los brazos cruzados. Buscamos como resolverlo. Y ahí Juan y me dijo: quiero que vaya allá, a mi colonia. Y aquí estamos, es parte de los compromisos que quedamos”, expresó.

El Alcalde se comprometió a visitar nuevamente la colonia y calles aledañas en las próximas semanas para supervisar si se atendieron las peticiones más urgentes como limpieza y alumbrado.