’Les deseo suerte a las mujeres y hombres que se quieran registrar’: Gobernadora sobre elecciones de 2027

Ante el próximo inicio del proceso electoral 2027 y las solicitudes de licencia presentadas por algunos funcionarios para buscar una candidatura, la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, comentó que respeta las decisiones personales de quienes aspiran a un cargo de elección popular y les deseó éxito en sus caminos.

Al ser cuestionada sobre las salidas de servidores públicos morenistas que buscan un registro como candidatos a la Gubernatura y otros puestos de elección, la Mandataria evitó entrar en polémicas y sostuvo que cada persona es libre de definir su futuro político.

“Pues bienvenidos y son decisiones personales de cada individuo que hoy está pidiendo licencia. Yo respeto a cada uno de los compañeros y les deseo suerte a las mujeres y a los hombres que se quieran registrar”, declaró.

“No tengo (recomendaciones). Solamente decir que yo respeto la decisión y cada quien decide quién va a tomar licencia, así como sus destinos de la vida. Solamente les deseo suerte a cada uno en sus procesos”.

Sobre una posible salida de integrantes de su Gabinete para incorporarse a campañas electorales, Bonilla informó que hasta el momento ninguno de sus colaboradores le ha manifestado intenciones de solicitar licencia por aspiraciones personales.

“Hasta el momento no se me ha informado ningún movimiento. Nadie de mi Gabinete me ha informado sobre aspiraciones para pedir licencia o ser el próximo candidato”, afirmó la Gobernadora, que suma ya casi 50 días al frente de Sinaloa.



No habrá licencia de maternidad

Yeraldine Bonilla Valverde también descartó solicitar licencia por maternidad debido a su embarazo; esto luego de que surgieran cuestionamientos desde la oposición sobre dicha posibilidad en las próximas semanas.

Indicó que ya tomó la decisión de mantenerse al frente de sus responsabilidades, incluso después del nacimiento de su hija, ya que continuará atendiendo los asuntos del Gobierno del Estado desde su domicilio con apoyo del teléfono y otros aparatos.

“Yo ya decidí no tomar licencia; voy a trabajar desde casa, atendiendo desde mi teléfono. Tengo un gran equipo de secretarios que se han desenvuelto y ustedes los conocen muy bien, en todas las áreas. Vamos a seguir trabajando en el territorio como siempre lo hemos hecho y como siempre se ha dicho”.