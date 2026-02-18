Letrero en el Faro Mazatlán, le da sentido de pertenencia a la población: Alcaldesa

Pese a las críticas ciudadanas por instalar en el Faro Mazatlán un letrero de campaña “Amamos Mazatlán” de la Presidenta Municipal Estrella Palacios, dijo que le da sentido de pertenencia a la población local.

Así que aseguró que continuará con su campaña, pese a la polémica detonada por instalar un slogan oficialista y la estructura que tapa la visibilidad del escenario natural de la bahía y que solo en esa área se disfrutaba sin obstáculos.

“Tenemos una campaña actualmente que se llama ‘Amamos Mazatlán’. Esa campaña invita a toda la gente que es de aquí a tener un sentido de pertenencia e identidad, de consumo local y de promoverlo”, aclaró en entrevista.

Agregando que también ya colocó unas letras turísticas en el Parque Central que así dicen “Amamos Mazatlán”, en lo que es el nuevo Sendero de Paz.

Palacios Domínguez aprovechó para invitar a la población a que se unan a esta campaña como empresarios y comerciantes ya lo han hecho.

Así mismo, citó que cuando vienen los cruceristas también lo dicen: “Esto no es más que abrazar a todo el pueblo mazatleco con esta campaña, para que la gente se identifique”.

Aseguró que sí cuenta con los permisos, ante la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y la Manifestación de Impacto ambiental, desde antes de instalador el polémico letrero en la cúspide de la zona de descanso del Faro de Mazatlán.

Finalmente, sostuvo que continuará su gobierno promoviendo lo mejor que tiene Mazatlán, su gente, tradiciones, gastronomía y sus paisajes naturales.