Levanta hombre huelga de hambre que mantenía frente a la Unidad Regional Sur de la UAS

La huelga de hambre que mantenía Rodolfo Haro Rochín en representación de su esposa jubilada, Adriana Espinosa, frente a la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con sede en este puerto, ya fue levantada.

“Ellos se retiraron de manera voluntaria el día viernes, despuecito del mediodía nos dimos cuenta que estaban retirando algunas de sus pertenencias que tenían aquí en la parte del acceso a Vicerrectoría, aclarar que quien estuvo en huelga de hambre no es trabajador universitario, él se identificó de manera personal como esposo de una compañera jubilada”, dijo el Vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez.

“Estuvieron ahí durante la semana unos días, hubo de alguna manera esa comunicación para que ellos pudieran de manera libre expresar a través de una huelga de hambre su inconformidad, (de)lo que ahorita (la reingeniería financiera de la UAS), obviamente toda la apertura, los servicios sanitarios, hidratación, las cuestiones médicas, sabemos que aquí en Mazatlán la semana pasada el calor estuvo intenso a pesar de las lluvias y siempre al estar expuesto al exterior con la humedad, con el calor puede dar algún golpe de calor y dar algún desvanecimiento”.

Como se informó públicamente en su momento, el miércoles 24 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, Haro Rochín, de 71 años, en representación de su esposa, trabajadora jubilada de lo que ahora es la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS en Mazatlán, inició una huelga de hambre que dijo era hasta las últimas consecuencias, para que en la reingeniería financiera que se pretende realizar en esa institución no se afecten los derechos de los trabajadores como la jubilación dinámica, la prima vacacional y los días de aguinaldo.

“Yo soy Adriana Espinoza, jubilada de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, mi esposo trabajó hace años, pero renunció por la corrupción y él me está representando porque yo no puedo estar en la huelga de hambre por una enfermedad que tengo y él es el que la va hacer hasta las últimas consecuencias”, dijo ese día Adriana Espinoza en el lugar.

“El problema aquí es que el Rector quiere hacer con nosostros lo que quiere, quitarnos primas vacacionales que desde julio nos las debería de haber pagado porque ya tenía el recurso del Gobierno del Estado, nos quieren quitar días de aguinaldo y nos quieren quitar para un fideicomiso, nosotros con 27 años de trabajo y 20 de jubilados tenemos ese derecho porque está en el Contrato Colectivo de Trabajo y en la Ley Federal que un trabajador jubilado tiene derecho a todas las prestaciones que hay en la Universidad”.

Por su parte Rodolfo Haro Rochín dijo ese día que su esposa le otorgó la presentación para realizar la huelga de hambre, que recordó que es la segunda huelga de hambre que realiza en su vida de lucha social, la anterior duró un mes.

“Ella me está otorgando la representación a mí a la huelga de hambre por las arbitrariedades, las injusticias, como se les quiera llamar, a lo que las actuales administraciones de la UAS están queriendo hacer”, expresó Haro Rochín ese día en el lugar de la huelga, donde también colocaron una lona con un mensaje de que esta acción sería hasta la muerte,

Este martes el Vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS confirmó que la huelga de hambre fue retirada de manera voluntaria por quien la realizaba el viernes 26 de septiembre.

Reiteró que a quien realizaba esa acción se le brindaron atenciones, hubo comunicación, respeto a su manifestación y las actividades administrativas y académicas que se realizan en la Vicerrectoría no vieron trastocado su desempeño.

“Hablamos con él y de alguna manera él lo dijo inclusive en una entrevista, que era solidario a una manifestación por parte de su esposa, que él como esposo hacía ese esfuerzo de ser el que estaba en huelga de hambre para hacer de alguna manera quien expresara a través de esa situación, se platicó, ellos habían manifestado que iban a estar ahí algunos días y fue de manera repentina, fue para nosotros repentino cómo el día viernes al mediodía, posterior al mediodía ya estaba totalmente desolado la parte del Lobby de ahí de Vicerrectoría”, reiteró Tostado Ramírez.

“Durante la semana en su totatilidad y concluyendo el viernes con un encuentro zonal donde estuvo el rector, tuvimos la oportunidad de ir a todos los centros de trabajo, estuvimos reunidos con el personal académico, personal administrativo y de confianza activo y jubilado, esa manifestación de la huelga de hambre surge a través del sector de jubilado, estuvimos en un foro de diálogo abiertos a las opiniones, a las propuestas, a las modificaciones inclusive de esta propuesta inicial y creo que fue un diálogo basado en las opiniones, en el respeto, en la concordia”.

Precisó que se pudo recabar alrededor de 14 ideas y propuestas que pudieran enriquecer este proyecto de reingeniería financiera y se van a tomar en cuenta dentro de la mesa de trabajo que está integrada a través de la administración y ambas secciones del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS; Académico y Administrativo.