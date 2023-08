MAZATLÁN._ Un personaje que en las últimas semanas expresó su interés por obtener la Alcaldía de Mazatlán es Juan Alfonso Mejía López, aunque de momento no tiene afiliación a ningún partido.

El lunes, al ex Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa se le vio hombro con hombro de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México para 2024.

“Es verdad, yo no tengo afiliación a un partido político, estoy muy atento a las circunstancias que se vayan a presentar por parte del Frente Amplio por México, esta alianza que se está dando y sí, me interesa ser Alcalde”, recalcó Mejía López.

Señaló que aunque su interés es la Presidencia Municipal, está dispuesto a sumarme desde donde le toque, con el objetivo de no dejar sin alternativa a los mazatlecos; destacó que no debe existir conformismo en la población.

“No nos podemos conformar con que un grupo político se termine agarrando la ciudad como un botín, ni tampoco queremos administradores de nadie, queremos una ciudad donde vivamos mejor. Yo veré donde me toca sumar, pero a mí si me mandan a la lomita, agarro la bola y desde ahí picho y no me se rajar”, sostuvo.

El ex titular de la SEPyC hizo énfasis sobre el rezago educativo, en que después de que se cancelaron las clases por la pandemia de Covid-19, nadie está hablando de la recuperación de aprendizajes pese a que es un tema que se puede atender desde el Gobierno municipal.

“¿Qué hubieras podido hacer? Si el municipio se organiza y tienes mil 100 millones de impuestos sobre bienes inmuebles, que hoy está recaudando la ciudad, podría echar a andar las escuelas de tiempo completo en Mazatlán. ¿Por qué no lo hacen? Pueden, a lo mejor no le entienden o no quieren”, manifestó.

Mejía López mencionó que no solo es la educación, sino que en el puerto el desarrollo inmobiliario ha sido priorizado por encima de temas de suma importancia como la educación, la salud, el tratado de la basura, el abasto de agua y la movilidad, haciendo un comparativo con el año 2011, donde se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento.

“La educación donde no hay escuelas de tiempo completo, donde no hay medicinas, la salud, donde construyes una torre pero el basurón sigue estando en el mismo lugar que cuando yo era Secretario del Ayuntamiento en el 2011. Al final de cuentas construyes una torre, pero sigues sin construir el canal que necesitas para que llegue el agua a la ciudad”, expresó.

“Es más, construyes una torre y no piensas en cuántos camiones toma la gente para venir de las colonias a trabajar en las torres, siguen tomando dos o tres camiones, pero ahora hay tráfico, entonces se la pasan con tres horas y media en el camión, si no es que se juntan en la colonia para pagar a la auriga 15 pesos”.

Mejía López destacó que el presupuesto de cuando fue Secretario del Ayuntamiento, hace 11 años, era de de mil 400 millones de pesos y ahora es de 3 mil 100 millones, más del doble, sumado a mil 100 millones de impuestos sobre bienes inmuebles, por lo que calificó que la omisión del Gobierno municipal era debido a la falta de capacidad o de voluntad.

“Dinero sí hay, pero hay que saberlo administrar y no lo están administrando para la gente. Pensemos en que Mazatlán merece más y eso significa su gente, eso sí me interesa y sí me convoca y sí vamos a darle una alternativa a esas mazatlecas y mazatlecos”, reiteró.

Juan Alfonso Mejía López fungió como Secretario de Educación Pública y Cultura durante la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de Ciencias Sociales en Mazatlán.