Tan sólo el sábado anterior se elaboraron 22 infracciones contra conductores de camiones urbanos de pasajeros por no usar el carril preferencial, manifestó el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Juan Sergio Camacho Torres.

”Sí se está trabajando ya, ya de hecho el sábado elaboramos 22 infracciones a camiones de las diferentes alianzas por no usar el carril preferencial, se salen del carril preferencial y los estamos viendo”, añadió.

”Pusimos vigilancia estacionarie, tres unidades y estamos viendo desde lejos si no los obstruía ningún carro y realmente no los estaban obstruyendo, solamente no quieren circular por ese carril, los sancionamos”.

Agregó que frente al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la avenida Ejército Mexicano, todavía se siguen parando vehículos particulares a bajar personas y ahí los camiones se tienen que brincar para salir de dicho carril, pues no pueden estar esperando a que de los autos particulares bajen las personas para que ellos puedan avanzar.

”Pero sí estamos retirando los vehículos que se paran ahí también y ya se les está sancionando también”, reiteró.

Precisó que en caso se infracciones a conductores de vehículos particulares se hacen 3 a 4 diarias y en el caso de las multas a los conductores de camiones urbanos ascienden a 9 salarios mínimos (cerca de mil 866 pesos).