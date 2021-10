Levantan la voz en defensa del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu

MAZATLÁN._ El ex presidente de Rosario, Aarón Flores Estrada y José Manuel García Mendoza, ex Diputado de la LIII Legislatura del Congreso del Estado, solicitaron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se siga impulsando el Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu.

Defendieron al CIP, y lo ven como una oportunidad de desarrollo económico, social y humano, que puede convertirse en realidad, si el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales del Sur de Sinaloa colaboran en su desarrollo.

El Proyecto Playa Espíritu cuenta con doce kilómetros de playa, en el municipio de Escuinapa, que incluyen además 2,381 hectáreas y su valor actual es superior al costo original de 120 millones de dólares.

“Defendemos el proyecto Playa Espíritu, para convertirlo en una potente realidad productiva, adicionalmente, el CIP realizaría las expectativas de fomentar el turismo de Montaña, de pueblos bonitos hacia la Sierra Madre Occidental, turismo sustentable con beneficio directo a las etnias del norte de Nayarit, Sur de Sinaloa y Durango”.

Integrantes del grupo “Unidos por el CIP” insisten que el CIP lo tiene todo, ya que cuenta con todos los servicios, hasta casa de playa hotel, lo único que le hace falta es la parte comercial.

Ismael Díaz Murillo dice conocer inversionistas interesados en Playa Espíritu.

“Nosotros tenemos inversionistas internacionales interesados, pero Fonatur no abre las puertas para sentarse a platicar con estos inversionistas, hay gente de China, gente de Europa y no entendemos el por qué, entonces lo primero que nosotros queremos, es pedirle al Presidente que lo venda a alguien que lo pueda desarrollar, hay gente interesada, toda la región sur es lo que queremos, tú platicas con las familias y la gente de allá quiere un mejor futuro para sus hijos”.

“Eso es el primer paso, pero si no se va a lograr, si va a rifar que no rife el frente de playa, que rife el interior, que lo venda en cotos, porque si rifa el frente de playa le va a dar en la torre a todo el futuro turístico del Sur de Sinaloa, eso es lo que no podemos permitir”.