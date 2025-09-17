$!Levantan plantón Guerreros Azules tras promesa del Estado de atenderlos

Los integrantes del colectivo Guerreros Azules, ex agentes de tránsito, ex policías y viudas, desde las 7:30 horas de este miércoles bloquearon los accesos al ayuntamiento de Mazatlán exigiendo la homologación del sueldo y los retrasos en el ISSSTE, ya que desde hace 30 años a algunos de ellos les han descontado sin falta, incluyendo a algunos activos y no se han visto reflejadas afectando el proceso para jubilarse. “Aparte de la jubilación del Ayuntamiento, alcanzarían la del ISSSTE porque ya la pagaron sus aportaciones, y resulta que el Ayuntamiento no pasó ese dinero al ISSSTE, se quedó con él”, explicó Yesenia Rojo Carrizoza, asesora jurídica. La manifestación que mantuvieron por varias horas ventiló comentarios de parte del secretario del Ayuntamiento, según Rojo Carrizoza, de que no podían homologar al sueldo de los policías de Culiacán, porque allá los están matando.









Los manifestantes Guerreros Azules cerraron los dos accesos al ayuntamiento de Mazatlán para demandar la homologación y el tema del ISSSTE. Pese a que se reunieron a puerta cerrada con el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos y la comitiva lidereada por Rojo Carrizoza el diálogo se rompió, explicó la asesora jurídica por las respuestas que les dieron. “No se puede dialogar con alguien que responde que los policías de Culiacán ganan más porque los están matando”, indicó.









Así que el colectivo Guerreros Azules de Sinaloa se mantuvo hasta las 15:00 horas esperando algún respuesta que les llegó con la llamada del funcionario estatal para reunirse con él en Culiacán. Incluso Rojo Carrizoza comparó que esta lucha la traen de tres años atrás y venían avanzando y algo pasó. “En la administración anterior, has de cuenta, que veníamos tratando con un Ferrari y, has de cuenta, que nos subieron en un bocho que no prende, así definitivamente estamos sin avances”. En cuanto al pago de las cuotas al ISSSTE atrasadas y que ya fueron descontadas a los trabajadores durante los 32 a 35 años de laborar y por lo cual no han podido jubilarse. “El problema del ISSSTE lo tienen que resolver y no podemos seguir sin acuerdos”, explicó la asesora jurídica al señalar que ya habían estado en mesas de negociaciones con la actual administración sin avanzar.







