“Entonces la intención en el fondo de este reglamento es precisamente ir evitando ese tipo de actos principalmente para que niños, niñas, los jóvenes, los adolescentes ya no vean como una conducta tan natural y normal esta (práctica)... hay que decirlo que fumar no es un acto ilegal, sin embargo, hay espacios especialmente para fumadores”, recalcó.

Precisó que aunque actualmente se está socializando el reglamento y la nueva Ley General para el Control del Tabaco, se aplican las disposiciones que ya se tenían desde el 2018 y los establecimientos pueden tener áreas exclusivas para fumadores, pero no deben permitir fumar en espacios comunes.

“Los mismos restaurantes o cualquier establecimiento podrá tener un espacio para fumar, recordemos entonces que fumar no es un delito, no está prohibido, lo que esta Ley pide es que no afectemos a terceros, entonces este reglamento establece en dónde sí pueden fumar, en el tema de los restaurantes puedes tener un espacio para fumar, sin embargo, el área de fumar no debe ser un pasillo entre los comensales porque pasan personas que no fuman, entonces puedes afectar con el humo”, continuó.

También precisó que el área para fumar no debe estar en un espacio que conduzca a los baños porque por ahí pasan personas que no fuman, tampoco debe estar cerca de la puerta de entrada porque por ahí pasan todas las personas, incluso las que no fuman y entonces ya se estaría afectando a éstas últimas.

Además, la nueva disposición establece, entre otros puntos, que una persona puede fumar en la vía pública si está sola como en una calle o la playa, pero si ya se encuentra ahí otra persona que no fume ya no lo puede hacer para no afectar a esta última y ya que se apliquen las multas se le podrá aplicar la sanción correspondiente, entre otros puntos.

“Nos estamos ahorita digamos alertando a la socialización para que no haya temor al tema de multas, no se ha aplicado ninguna sanción por el nuevo Reglamento a la Ley General para el Control del Tabaco, hay que aclarar con el nuevo Reglamento, porque ya existía otro y de eso sí se están haciendo las visitas, se han hecho suspensiones... ya saben que no se puede fumar en un espacio cerrado, ya saben también de lugares que no se debe hacer eso”, continuó.

El presidente de la Canaco, Roberto Lem González, recordó que anteriormente el producto no estaba al alcance de las personas, pero sí se podía exhibir y ahora con el nuevo reglamento ya no se puede exhibir.

“Hoy en día afectaciones (a los comerciantes) no las hay en el sentido de que siguen todos los establecimientos regularmente la venta de tabaco realizándola de manera regular, de manera normal (con las nuevas disposiciones), nosotros hicimos un recorrido, tenemos unas apreciaciones también en algunos autoservicios, algunas tiendas de conveniencia donde el cigarro, el tabaco se sigue vendiendo”, continuó Lem González.

Añadió que los consumidores lo entienden, los saben y solicitan el cigarro, la cajetilla de su elección y aunque ya no está exhibida se les atiende se manera regular, igualmente en los establecimientos pequeños como abarrotes y que regularmente se encuentran en las esquinas de algunas colonias no se tienen afectaciones mayores en las ventas.

“Y yo pienso que ya con la socialización a crear conciencia de los fumadores ante los no fumadores, en ese sentido la venta de cigarro se va seguir realizando y quienes así lo han venido haciendo, quienes lo quieran consumir pues están propiamente en los establecimientos que siempre han estado”, subrayó.