$!Liberan 43 crías de tortuga negra en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente familiar y de conciencia ambiental, decenas de niños, padres de familia, turistas y ciudadanos fueron testigos de la liberación de 43 crías de tortuga negra realizada en las playas de Mazatlán, en una actividad organizada por la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán. La actividad reunió a visitantes nacionales y extranjeros, así como a grupos escolares y personal del Hotel El Cid, sede de esta actividad, quienes acudieron para presenciar el recorrido de las pequeñas tortugas hacia el mar, en una jornada enfocada principalmente en fomentar el respeto y cuidado de las especies marinas.

Durante el evento, José Alberto Barrón Hernández, responsable del programa de tortuga de la OAP, señaló que esta fue la liberación correspondiente al segundo nido de tortuga negra de la temporada, una especie que visita las costas del puerto de manera poco frecuente. “La liberación de estas crías busca principalmente crear conciencia ambiental entre los niños y las familias sobre el respeto a la naturaleza. Las liberaciones abiertas al público ayudan a fortalecer la educación ambiental entre locales y turistas”, comentó. “Tratamos de concientizar principalmente, pues creemos que tenemos que inculcarle a la niñez el respeto por la naturaleza”.









Barrón Hernández destacó que, aunque el número de crías liberadas fue reducido, el objetivo principal de la actividad fue generar conciencia ambiental entre la población, especialmente entre la niñez. El responsable del programa explicó que el proceso de protección inicia desde el momento en que se localizan los nidos en playa, mismos que son trasladados a incubación para posteriormente organizar las liberaciones abiertas al público. Por su parte, Pedro Briseño, titular del Departamento de Entretenimiento del Grupo El Cid, destacó que este tipo de actividades permiten ofrecer al turismo experiencias ecológicas y fomentar la educación ambiental entre los visitantes.







