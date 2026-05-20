$!Liberan 43 crías de tortuga negra en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente familiar y de conciencia ambiental, decenas de niños, padres de familia, turistas y ciudadanos fueron testigos de la liberación de 43 crías de tortuga negra realizada en las playas de Mazatlán, en una actividad organizada por la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán.
La actividad reunió a visitantes nacionales y extranjeros, así como a grupos escolares y personal del Hotel El Cid, sede de esta actividad, quienes acudieron para presenciar el recorrido de las pequeñas tortugas hacia el mar, en una jornada enfocada principalmente en fomentar el respeto y cuidado de las especies marinas.
Durante el evento, José Alberto Barrón Hernández, responsable del programa de tortuga de la OAP, señaló que esta fue la liberación correspondiente al segundo nido de tortuga negra de la temporada, una especie que visita las costas del puerto de manera poco frecuente.
“La liberación de estas crías busca principalmente crear conciencia ambiental entre los niños y las familias sobre el respeto a la naturaleza. Las liberaciones abiertas al público ayudan a fortalecer la educación ambiental entre locales y turistas”, comentó.
“Tratamos de concientizar principalmente, pues creemos que tenemos que inculcarle a la niñez el respeto por la naturaleza”.
Barrón Hernández destacó que, aunque el número de crías liberadas fue reducido, el objetivo principal de la actividad fue generar conciencia ambiental entre la población, especialmente entre la niñez.
El responsable del programa explicó que el proceso de protección inicia desde el momento en que se localizan los nidos en playa, mismos que son trasladados a incubación para posteriormente organizar las liberaciones abiertas al público.
Por su parte, Pedro Briseño, titular del Departamento de Entretenimiento del Grupo El Cid, destacó que este tipo de actividades permiten ofrecer al turismo experiencias ecológicas y fomentar la educación ambiental entre los visitantes.
Briseño añadió que las liberaciones generan un impacto especial entre los niños, quienes encuentran en estas experiencias una forma cercana de aprender sobre la naturaleza y la conservación de especies.
“La actividad de liberación de tortugas es una de las que más impacto tiene visualmente, sobre todo en los niños, porque se convierte en un aprendizaje significativo. Ya son alrededor de 20 años participando en este tipo de actividades, que hoy se han fortalecido aún más”, declaró.
“Actualmente hay muchos niños y personas que se suman a estas actividades, siguiendo las indicaciones para el cuidado adecuado de las crías. Es importante acatar las recomendaciones porque muchas veces, como turistas, desconocemos cómo manipular o cuidar correctamente a las tortugas”.
La actividad concluyó con la participación activa de los asistentes, quienes observaron cómo las crías avanzaban lentamente hacia el mar, en una escena que combinó emoción y aprendizaje.
Entre aplausos y expectación, la actividad reafirmó la importancia de involucrar a la sociedad en acciones de conservación, especialmente en especies que dependen directamente del cuidado de sus hábitats naturales.
Finalmente, este tipo de iniciativas se consolidan como una herramienta de educación ambiental en Mazatlán, al promover la conciencia ecológica desde la niñez y fortalecer la colaboración entre el sector turístico, autoridades y ciudadanía.