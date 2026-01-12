Liberan accesos de playa en Mazatlán que eran obstruidos por concesionarios de palapas

Tres accesos hacia la playa que eran obstruidos por concesionarios de palapas fueron liberados el pasado fin de semana, manifestó el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, Julio César Osuna Sandoval.

“El día sábado a partir de las 9:00 de la mañana hicimos un operativo únicamente para concientizar a la gente que tenía tapados los accesos, fuimos, hablamos con las personas que tenían tapados los accesos, tres de ellos se pudieron liberar hablando con ellos, ellos movieron sus estructuras que tapaban el acceso peatonal y todos cooperaron”, añadió.

“Fue únicamente un operativo de concientización, nos dimos cuenta, nos percatamos a partir de que ha estado el tema de las palapas, fuimos, revisamos, hemos estado haciendo un levantamiento para dar parte a las autoridades que son las que tienen la facultad de hacer las revisiones, hicimos levantamiento, vimos que los accesos estaban tapados, hablamos con la gente, se concientizó y todos cooperan gracias a Dios”.

Precisó que los accesos fueron liberados en las palapas El Porteño, El Barco, ésta última no tiene concesión para estar operando y la tercera fue frente a conocido hotel ubicado frente a la Avenida del Mar.

“En este operativo no se vio ninguno más, todos estaban abiertos, había uno sí que estaba con un cono anaranjado de protección, estaban construyendo, es una palapa que está reconstruyendo por el tema (del huracán) Priscila, y está tapado por seguridad únicamente, sin embargo, se puede pasar, hay acceso, pero hay un riesgo por el tema de la construcción”, reiteró.