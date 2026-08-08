$!Liberan biobarda del Puente Juárez tras acumular gran cantidad de basura por las lluvias en Mazatlán

Una gran cantidad de basura y materiales arrastrados por las lluvias fue retirada este sábado de la biobarda ubicada sobre el Arroyo Jabalines, a la altura del Puente Juárez, mediante una jornada de limpieza encabezada por MazConCiencia y el Ayuntamiento de Mazatlán. Después de las recientes precipitaciones intensas que elevaron el cauce del arroyo, se desplazaron residuos desde diferentes sectores de la ciudad hasta la parte baja de la cuenca, donde quedaron contenidos por esta estructura antes de continuar hacia el canal de navegación y posteriormente al océano. La actividad comenzó alrededor de las 8:30 horas y se prolongó durante poco más de tres horas, hasta después del mediodía, donde, debido al volumen, peso y diversidad de los materiales acumulados, fue necesario utilizar una retroexcavadora para extraerlos del agua y depositarlos en un camión de volteo para su traslado.







La participación de la maquinaria pesada resultó fundamental, ya que una parte importante de los residuos se encontraba compactada y mezclada con troncos, ramas y otros materiales arrastrados por la fuerza de la corriente. Entre los principales desechos retirados se encontraron botellas y envases de plástico PET, juguetes, prendas de vestir, piezas de unicel, espuma de poliuretano y restos de muebles de madera que presentaban un avanzado deterioro por la humedad. También fue localizada la puerta de un refrigerador, además de objetos voluminosos que difícilmente habrían podido retirarse de manera manual, además se sumaron ramas y troncos de diferentes tamaños que quedaron atorados en la biobarda. La acumulación registrada después de las lluvias evidenció la cantidad de basura que permanece en calles, canales y distintos puntos de la cuenca del Arroyo Jabalines, desde donde es arrastrada cada vez que aumenta el flujo de agua. La biobarda funcionó como una barrera para impedir que estos materiales continuaran su recorrido hacia el mar, con lo que se redujo temporalmente la llegada de plásticos, unicel, textiles y residuos voluminosos al ecosistema costero.





