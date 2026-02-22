Liberan bloqueos carreteros en Villa Unión: hay circulación con restricciones

Tras los incidentes registrados este 22 de febrero del 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que los bloqueos carreteros en la sindicatura de Villa Unión han sido liberados, estableciéndose el flujo vehicular en la zona con restricciones.

De acuerdo con la información oficial emitida por la dependencia, los conductores ya pueden transitar tanto por la autopista como por la carretera libre, aunque la autoridad advirtió que la circulación se mantiene con limitaciones por seguridad.

En las vialidades afectadas, el personal de seguridad y servicios de emergencia continúa con las labores para el retiro de las unidades que fueron vandalizadas y que obstruían el paso vehicular.