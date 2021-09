Libia alegra a las personas con sus actos circenses en los cruceros de Mazatlán

Esta tarde no hay show con fuego, pero es algo en lo que también se especializa, lo cual no ha sido fácil perfeccionar, son muchas las horas bajo el sol, de desvelo en las noches, algunas quemadas, su trabajo no es nada fácil, pero a pesar de todo, de lo cansado y el desgaste que es a veces estar en medio del sol, es algo que ama hacer.

“A los 19 conocí el circo, pero a los 21 empecé a trabajar de esto, empecé por las calles y ahorita ya tengo eventos, trabajé en el Hotel Playa Mazatlán, he trabajado en El Cid, he trabajado en la Marina de El Cid, he trabajado en antros; también en Culiacán, voy y tomo talleres, regreso”, añade.

Su piel luce los estragos del sol, pero no tiene un mal aspecto, pero es la piel de alguien que pasa varias horas bajo los rayos del sol, pero platica que no usa bloqueador, solo maquillaje, su “naricita” y sus prendas, es lo que la protege del astro rey.

La joven comparte que sus hijas son su motor, no le gusta mucho el adentrarse en su vida personal, pero no puede evitar el gusto que le da el hablar de sus pequeñas.

“Ya me acostumbré, no me pongo bloqueador, ni nada, nada más cremita, así nada más, ya estoy acostumbrada, solo el maquillaje, y vámonos”, menciona.

“Solo estudié hasta la prepa, no la terminé... pero no es algo que me interese, a mí me gustaría prepararme en el circo, pero no en los circos de aquí, a mí me gustan los circos profesionales”, explica.

“Me gustaría compartir lo que hago con la gente, trabajo por amor al arte y no necesito un circo para hacer lo que hago, que se note lo que me gusta hacer. Mi proyecto sería que el gobierno me pague a mí para yo darles clases a niños de escasos recursos, ese es mi proyecto”, añade.

Ese es su sueño cumbre, enseñarle a la gente lo que hace, y poder vivir de ello, pero por lo pronto, todos los días se pone en algún punto de la ciudad por dos horas en la tarde, luego, de ocho a doce de la noche, se instala en la Zona Dorada, aunque reconoce que en ocasiones es complicado, dado que no es del gusto de las autoridades municipales.

“Yo quisiera que el gobierno me dijera: ‘Ten Libia, cada semana vas a estar yendo a diferentes partes de colonias a impartir talleres de circo, de hula hulas, de lo que haces, a niños, y cada mes se te va a ir pagando algo’, algo así”, reconoce.

“En el día nada más trabajo dos horas, porque el sol está muy fuerte, a menos que necesite mucho dinero ya trabajo más, pero me gusta trabajar en la Zona Dorada, de ocho a doce de la noche, pero en la Zona Dorada me quitan los fiscales, los de Oficialía Mayor, dicen que doy mal aspecto”, lamenta.