El Investigador Titular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y Miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación (UNAE-Ecuador), en rueda de prensa al medio día del pasado jueves, con motivo de su arribo a Mazatlán para la presentación del libro “Ideas para continuar la 4T”, señaló que el ‘debate’ sobre los libros de texto expresa una ‘polémica’ política más que educativa.

Axel Didriksson tuvo la oportunidad de ser parte de la comisión que revisó los libros, y señaló que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha reconocido a estos como unos de los que se apegan a sus principios, en “Por un nuevo contrato social de la educación: los futuros de la educación”.

“Ustedes comparan el texto de la Unesco con los libros de texto, y estamos apegados a los nuevos paradigmas del conocimiento (...) No es que haya atraso, con la lectura no se van a volver ‘comunistas’, por la lectura no se van a volver ‘castro-chavistas’, ni están ‘ideolotizados’. Nada de eso. Están apegados a los nuevos paradigmas del conocimiento, de los aprendizajes, en temas de lenguaje, métodos y contenidos”, comentó el investigador.

Señaló que gracias a que el contenido está apegado a los nuevos paradigmas, ‘desecha’ una ‘argumentación del Siglo 16 y 17’.

“Esto es una primera discusión que los padres de familia tienen que saber y tienen que entender; se trata de una ruptura epistémica, metodológica, lingüística y de contenidos superior a cualquiera de los libros de texto que hemos tenido desde 1958 (...)”, dijo el Investigador Titular de la UNAM.

Señaló que están ‘provocando un conflicto innecesario’, pues existen algunos movimientos ‘pro-libros de texto’, quienes buscan que se les entregue el material.

“Las lecturas enriquecen el pensamiento, no lo condicionan, y eso es lo que tratamos de hacer con los niños; que tengan un pensamiento crítico”, finalizó el investigador de la UNAM, Axel Didriksson Takayanagui.