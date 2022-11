Líder del PAN Sinaloa acusa a AMLO de convocar a marcha por ‘puro ardor’

MÉXICO._ El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está convocando a una marcha este domingo en la Ciudad de México nada más por puro ardor, pero es un descaro que esté utilizando el recurso público para ello, enfatizó la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez.

“Es un descarado Andrés Manuel, está convocando esta marcha nada más por puro ardor, pero sin duda es un descaro que esté utilizando el recurso de nosotros los ciudadanos para esta marcha, para puro acarreo cuando hay muchas cosas tan importantes como la salud, la economía, la inseguridad, hay muchas cosas que invertirles”, añadió Rubio Valdez en entrevista la tarde de este sábado en Mazatlán a donde acudió a la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del PAN 2022-2024.

“Y él debe de estar gobernando para todo el país, para toda la gente del país, para todos los mexicanos, no estar enfrente de una marcha, por el amor de Dios, es una desfachatez, la verdad que me llama la atención porque todo lo que criticó cuando era oposición lo está haciendo ahorita, entonces es una incongruencia lo que está haciendo”.

Dijo que marchen, a final de cuentas el PAN es muy respetuosa con la gente que se manifiesta.

“Que marchen, al final de cuentas el PAN es muy respetuoso con la gente que se manifiesta, pero que no usen los recursos de los mexicanos que es lo que está haciendo, miles y miles de acarreos, la gente, los servidores de la nación, todos los que están en la nómina con Morena fueron a la marcha pagados, incluso tengo información real, no la estoy inventando, que les dieron el día lunes para que faltaran y es información real”, reiteró.

La presidenta del PAN en Sinaloa expresó que López Obrador está ardido por la marcha ciudadana muy concurrida que realizaron semanas antes ciudadanos en defensa del Instituto Nacional Electoral.

También externó que la iniciativa de reforma del Presidente de la República es desaparecer al INE y tener el control de las elecciones.

“Es desaparecer al INE, es tener el control de las elecciones como los años 80 cuando él pertenecía a ese PRI (Partido Acción Nacional) que tenía el control de las elecciones y solamente ganaba el PRI; por el amor de Dios todo mundo sabe, pero esa reforma no va a pasar, no va a pasar y ya lo sabe todo el mundo: no va pasar y que bueno, felicito a la ciudadanía que alzó la vos, que se organizó para defender la democracia en México”, subrayó:

“SIGO EXHORTANDO AL GOBERNADOR QUE PIDA MÁS APOYO A LA FEDERACIÓN”: PAN

Tras el primer año de labores de la actual administración estatal, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, tiene buenas intenciones, pero se le sigue exhortando que pida más apoyo al Gobierno federal, dijo la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez.

“Tiene buenas intenciones el Gobernador, pero insisto y sigo exhortando al Gobernador que pida más apoyo a la Federación, no es posible que el Gobierno federal, siendo de su mismo partido, no esté apoyando a Sinaloa, y no nada más a Sinaloa, no está apoyando a ningún Gobernador, pero sí creo que Sinaloa merece más apoyo de la Federación porque Sinaloa le ha dado mucho amor a Andrés Manuel y amor con amor se paga nos está pagando muy mal a los sinaloenses”, recalcó Rubio Valdez.

Añadió que en todo el país, no nada más en Sinaloa no hay obras destacadas, debe de apoyar al Gobernador para más obras, darle más recursos, en el tema de salud el Gobernador le reclama al director del Instituto Nacional de Salud por no mandar los recursos que hace mucho prometieron para este rubro y claro que está preocupado Rocha Moya, siendo de su mismo partido.

“Entonces salud, economía, inversión, hace falta más apoyo a los emprendedores, apoyo a la inversión en el estado de Sinaloa”, continuó, “el tema de los feminicidios qué lástima, y quiero aprovechar este medio de comunicación para lamentar a los familiares de esa muchacha que ayer (el viernes en Culiacán) incluso en el Día Internacional en Contra de la Violencia (Contra las Mujeres) matan a esta joven”.

“Imagínate todas las que matan diario y no sabemos, entonces exhortamos de nuevo que no nada más hagan marchas, que no nada más hagan foros, que de verdad tomen el control y que se haga justicia y que de verdad se implementen medidas preventivas para los feminicidios y para la violencia de las mujeres aquí en el estado de Sinaloa”.