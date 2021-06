Líder del PAS afirma que su equipo ha recibido amenazas en los últimos dos días

MAZATLÁN._ Es un mal presagio que un grupo armado haya privado de la libertad al secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI la mañana de este sábado, en Culiacán, lamentó Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense.

“Nosotros deseamos de todo corazón que esta elección se lleve a cabo dentro de un marco de civilidad, eso es lo que nosotros queremos”, indicó.

Cuén Ojeda señaló que todas las personas cercanas al PAS han recibido amenazas por escrito desde hace dos días, en donde les piden que no se acerquen a las casillas el día de la elección.

No obstante, comentó que no han interpuesto una denuncia formal, y tampoco lo van a hacer porque considera que ya no tiene caso debido a que solo restan horas para que los ciudadanos salgan a votar.

“Y son referencias donde nosotros pensamos que esto viene de enfrente, así lo pensamos nosotros y pretenden que nuestra gente tenga miedo, nosotros hasta el día de hoy la verdad no hemos recibido agresiones más allá de esas por esa vía”.

Dijo que son alrededor de 20 amenazas escritas las que han recibido e informó que su compañera Claudia Valdez, en El Rosario, sufrió un altercado -aunque no precisó de qué tipo-, por lo que acudió al municipio de Mazatlán para levantar la denuncia, pero al final no lo hizo.

Opinó que espera que este tipo de acciones delictivas probablemente son estrategias políticas, ya que aseguró los ‘contrarios’ son capaces de todo.

“Sigo pensando que hay mucha estrategia de parte de diferentes grupos de la propia alianza, porque nosotros lo único que hacemos es trabajar todos los días”.

Pidió a la ciudadanía acudir a votar de manera masiva por el partido que quieran y no tener miedo de la situación.

Consideró que la situación de inseguridad actual no afectará en la asistencia de votantes este domingo.

Cuén Ojeda se reunió en conocido restaurante con el ‘Químico’ Benítez y Alejandro Higuera, a un día de la elección.

MOLESTO POR CARICATURA

Cuén Ojeda se quejó sobre las caricaturas que le hacen ‘diversos caricaturistas’, pues dijo que a pesar de sufrir humillaciones por parte de los cartonistas, él sigue aguantando las burlas porque los sinaloenses saben que es un hombre de trabajo.