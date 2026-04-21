Líder pesquero califica de inoperante a la Conapesca por abandonar al sector

MAZATLÁN._ El dirigente pesquero regional, Raúl Sánchez, llamó a legisladores y funcionarios federales a cobrar los 8 mil pesos anuales que aprobaron y que entrega Bienpesca a cada pescador, en lugar de sus grandes sueldos, para que sientan que este apoyo es solo un “mejoralito” ante la agonía que registran los campos pesqueros.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Unión de Pescadores Libres del Estado de Sonora recalcó que este apoyo para nada fomenta el desarrollo y crecimiento del sector.

Además, denunció lo inoperante que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que aseguró que solo se ha dedicado a la “politiquería” sin resolver.

“Basta de simulación política, de politiquería, basta de discursos de humanismos que no estamos viendo en los campos pesqueros, donde a toda costa los quieren desaparecer para convertirlos en zonas de inversión privada o pública”, recalcó.

“Hoy solo tenemos un Bienpesca que es una vez al año y que le acaban de incrementar 500 pesos, que si bien es cierto es una ayuda, pero que no representa más que un mejoralito a la agonía que se vive dentro de estos campos pesqueros abandonados por los gobiernos y las instituciones que les compete velar por el desarrollo y crecimiento de este sector productivo”.

El productor pesquero cuestionó además dónde está la Conapesca.

“Dónde está, es inoperante y no resuelve nada, nos obliga a hacer trámites en línea y que solo está para reprimir con el respaldo de la Marina a los pescadores sin la sensibilidad a la pesca incidental. Quieren demostrar su trabajo levantando y sancionando con actas, cuando debieran estar impulsando al sector”, señaló.

Sánchez agregó que el sector pesquero se siente agraviado.

“Ante la arrogancia de quienes están para servir. Ya basta de la Comisión Nacional de Pesca inoperante, que se escuda en el instituto de investigación en lugar de fortalecerlo quiere desaparecerlo, pese a que es quien realiza los estudios que sustenta y acredita los reclamos que hace el sector en las zonas de pesca y acelera los trámites”.

El líder pesquero consideró que la actual política de abandono les deja en desigualdad ante la competencia desleal para el sector, que ve por las aduanas ingresar productos de otros países y que llegan al mercado con menor calidad y valor desplazando al local y pidió la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El pronunciamiento de Sánchez fue tajante.

“Señora Presidenta de la República, Claudia Sheimbaun Pardo: con el debido respeto a la embestidura que usted representa, hacemos un fuerte reclamo por el abandono y el olvido en que ha venido dejando a nuestro sector y lo hacemos con justo derecho e indignación, porque votamos por usted confiando en la transformación de Andrés Manuel López Obrador... Cuarta Transformación que no ha llegado al sector pesquero y acuícola y que no se le ven ganas de llegar”, señaló.

Y le aclaró que antes el sector productivo estaba mucho mejor con una Conapesca funcional, no la que opera ahora.

“Usted dice que antes estábamos peor. No, señora Presidenta, antes el sector estábamos mucho mejor. Antes teníamos una Conapesca que respondía a las necesidades de nuestro sector. Una Conapesca con programas sociales que atendían las diferentes necesidades y demandas que hacía nuestro sector, una Conapesca de puertas abiertas. Teníamos 27 programas destinados al fortalecimiento de este gran sector; hoy en día no tenemos ningún programa, solo el Bienpesca”, señaló.

También citó a los diputados federales y locales y senadores, a quienes, dijo, solo se les ve abrazando y llorando con el sector cuando es periodo de votaciones.

“Les pido a los legisladores las luchas que han hecho valer a favor del sector porque no se ven, no existen, solamente se vanaglorian que aumentaron 500 pesos el apoyo. Vergüenza les debería de dar a cada uno y esos 8 mil pesos se los deberían de dar a cada diputado o senador al año para que hagan el trabajo a que están obligados y si no saben cómo hacerlo mandelos aquí al sector y les enseñamos cómo se vive con 8 mil pesos todo el año”.

Sánchez les llamó a que se pongan a legislar para que haya presupuesto para el subsidio al sector, pues entre 24 y 25 pesos el litro de gasolina magna, de la que sí alcanza para ir a pescar; y 30 pesos el diésel marino, que ha llevado a más del 70 por ciento de la flota pesquera de altura a paralizarse por no alcanzarles para la compra de 10 a 15 mil litros para cada viaje, sin contar los insumos, reparaciones y equipamiento.

“Pero para salir a presumir que somos el primer lugar en producción pesquera, para eso sí son buenos”, expresó Sánchez.

La nueva Unión Regional de Productores de pesca y acuícolas de Sonora fue recientemente creada para denunciar el abandono institucional, falta de apoyos y competencia desleal y unificar demandas y soluciones ante los diferentes gobiernos.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Unión de Pescadores Libres del Estado de Sonora señaló que la nueva agrupación surgió tras una serie de visitas y encuentros sostenidos en comunidades costeras y puertos pesqueros de la entidad, donde se logró consenso entre trabajadores, productores y comercializadores y llamó al estado vecino para unificar fuerzas.