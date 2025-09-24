Líderes de la comunidad Airbnb de Sinaloa llaman a primer encuentro de profesionalización como unidades de negocios de hospedería con miras a mejorar la anfitrionía a beneficio de Mazatlán, destacó Fernanda González, directora del club en la entidad. La convocatoria del encuentro de convivencia del gremio de hospedaje vacacionales es para el 4 de octubre, enfocado a unir fuerzas con la misión de crecer con mejores prácticas, servicios profesionales, tener mayores rendimientos y brindar seguridad, destacó Jaime Floiran, consejero del club.

No solo acudirán los miembros del club de Mazatlán, sino de todo Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Tulum y de la Ciudad de México. Como gremio, la líder de la comunidad de renta vacacional de Sinaloa, anunció que dentro del encuentro van a entregar un cheque de 200 dólares de fondos solidarios a la fundación MazConciencia por el esfuerzo de concientización y limpieza que realiza en la ciudad. Jaime Florian, consejero por los jóvenes, explicó del encuentro del sector de rentas vacacionales se debe a que aprovecharán para sumar fuerzas, tender redes de apoyo y promover al destino de Mazatlán.

Dijo que estarán acompañados por personal de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Turismo para la profesionalización que ofrecerán al sector para mejorar sus rendimientos y velar por la seguridad del servicio que se oferta a través de la plataforma. En la agenda para proveedores del servicio de renta vacacionales y de otros proveedores a quienes se benefician por la derrama económica que genera este sector, también habrá capacitación. Además del evento, tendrán un after para relacionarse y hacer comunidad, así como establecer una red de apoyo, que otros destinos ya lo tienen.