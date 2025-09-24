Líderes de la comunidad Airbnb de Sinaloa llaman a primer encuentro de profesionalización como unidades de negocios de hospedería con miras a mejorar la anfitrionía a beneficio de Mazatlán, destacó Fernanda González, directora del club en la entidad.
La convocatoria del encuentro de convivencia del gremio de hospedaje vacacionales es para el 4 de octubre, enfocado a unir fuerzas con la misión de crecer con mejores prácticas, servicios profesionales, tener mayores rendimientos y brindar seguridad, destacó Jaime Floiran, consejero del club.
No solo acudirán los miembros del club de Mazatlán, sino de todo Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Tulum y de la Ciudad de México.
Como gremio, la líder de la comunidad de renta vacacional de Sinaloa, anunció que dentro del encuentro van a entregar un cheque de 200 dólares de fondos solidarios a la fundación MazConciencia por el esfuerzo de concientización y limpieza que realiza en la ciudad.
Jaime Florian, consejero por los jóvenes, explicó del encuentro del sector de rentas vacacionales se debe a que aprovecharán para sumar fuerzas, tender redes de apoyo y promover al destino de Mazatlán.
Dijo que estarán acompañados por personal de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Turismo para la profesionalización que ofrecerán al sector para mejorar sus rendimientos y velar por la seguridad del servicio que se oferta a través de la plataforma.
En la agenda para proveedores del servicio de renta vacacionales y de otros proveedores a quienes se benefician por la derrama económica que genera este sector, también habrá capacitación.
Además del evento, tendrán un after para relacionarse y hacer comunidad, así como establecer una red de apoyo, que otros destinos ya lo tienen.
Adelantó que asistirán destacados líderes de la comunidad de la Ciudad de México, Omar Cavarrubias y Mara Pérez, líder de Tulum, ambos provienen de ciudades importantes con gran actividad de alojamiento por Airbnb.
Se dijeron pioneros a nivel nacional por la realización del evento de Airbnb con enfoque formativo con vías a que la anfitrionía debe trabajar cumpliendo con todas las expectativas del cliente.
El evento se realizará en el Salón Atlantis en la colonia Palos Prietos, a partir de las 10:00 am y a las 14:00 pm en Shekina para entregar el fondo solidario.
El costo para ingresar al evento es de 500 pesos y pueden inscribirse directamente a través de las redes sociales de Hotsclubmx.