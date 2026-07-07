Limpian cerca de 50 canales en Mazatlán ante temporada de lluvias: Alcaldesa

Hasta cerca de 50 canales se están limpiando en Mazatlán ante la temporada de lluvias, por lo que se pide a la población que saque su basura los días que pasa el camión recolector y que no la aviente a los cuerpos de agua, además se propondrá aplicar multas a quien incurra en esta práctica, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Me estaba diciendo el ingeniero Gallardo (Martín Gallardo Noriega, director de Obras Públicas Municipales) que van como 50 canales que están limpiando, aquí nosotros lo que hacemos en los eventos de inicio de calles o de inauguración de las calles, de las obras, le pedimos mucho a la gente precisamente eso: que no tire basura, la bolsa de la basura, que saque la basura cuando pase el camión recolector”, añadió Osuna Zavala.

“También les pedimos que no avienten basura a los canales, porque justo cuando los limpian al segundo día pasan y está lleno de basura otra vez y el detalle es que si es basura muy sólida como materiales, hemos visto cascajo, hemos visto WC quebrados ahí tirados, he visto hasta refrigeradores, la verdad se me hace muy mal”.

En entrevista este martes, expresó que estaba comentando con el Secretario del Ayuntamiento de que se debe dotar con facultades a dependencias para que apliquen multas a quienes tiren basura a los canales y cuerpos de agua, ya que esa práctica puede provocar inundaciones en temporada de lluvias fuertes.

“Aquí estaba comentando yo con el Secretario que tenemos que darle dientes a todas esas direcciones, por ejemplo Ecología ya debe de multar. también Servicios Públicos ya debe de multar, Protección Civil habrá que verlo a nivel estatal, pero sí ya le tenemos que dar dientes a todos ellos porque tienen que multar a la gente que tira la basura, es muy malo eso”, continuó.

También dijo que la mañana de este martes estaba viendo las redes sociales y una señora le comentó que no había pasado el carro recolector de basura en la Colonia Sánchez Celis, por lo que se comunicó con la persona que atiende las rutas de recolección para pedirle que mande la unidad.

Además expresó que hay varias colonias ubicadas al norte de la ciudad donde se junta la caída del agua y ya se platicó con personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil quien tiene la orden de cuando empiezan las lluvias acudan a abrir compuertas para prevenir inundaciones, lo mismo en el Fraccionamiento El Toreo.

“Hay compuertas allá que cuando empieza el volumen de agua a subir la van a empezar a abrir para que se desfogue”, continuó.

“Protección Civil ya tiene un mapa de todos los puntos críticos, entonces ellos van a estar muy pendientes precisamente de todos los puntos críticos, también van a estar los carros de ellos revisando todas esas partes críticas, ellos van a accionar inmediatamente, tienen esa instrucción de cuando empiece a subir el volumen de agua inmediatamente abrir compuertas o accionar como ellos en su criterio sea la mejor manera”.