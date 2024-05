“Esta basura que ven aquí es producto de todos los mazatlecos y zonas aledañas porque está el manglar, está el Parque Bonfil, la colonia Klein, todo lo que sale a través del Estero del Infiernillo, lo que sale de las playas turísticas y por cuestiones de flotabilidad y mareas va llegando aquí y se va acumulando; llega, pero es muy complicado que salga”, manifestó en ese lugar la directora de MazConCiencia, Sofía Trejo Lemus.

“En lugar de sacarlo lo va metiendo, como aquí no está habitado por eso es que se nota muchísimo más. En la Isla de la Piedra es el mismo tipo de problemática que hay, si se fijan es mucho material de poliestireno, envases de plástico, contenedores de un solo uso, de bebidas, refrescos, etcétera, agua embotellada y mucho material de refrigeración, que es uno de los grandes problemas que tenemos, más ahora con las grandes construcciones que no cumplen con muchas medidas de seguridad para que este material no termine en las playas y en los océanos”.