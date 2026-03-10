Lista, Diócesis de Mazatlán para la celebración de la Pascua para niños y jóvenes

Tras el tercer domingo de la Cuaresma, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, manifestó que ya están los preparativos especialmente para la Pascua de los niños y de los jóvenes.

”Ya estamos hoy en el tercer domingo de Cuaresma y ya están los preparativos especialmente para la Pascua de los niños y la Pascua de los jóvenes que requiere estar preparando personal para que sean facilitadores las parroquias y las comunidades, pero eso ya está en movimiento en las distintas parroquias y rectorías”, añadió.

”Las parroquias están programando, ya han hecho reuniones específicas de preparación”.

También expresó que este año en la Pascua Juvenil de Mazatlán todo sigue igual, pues el responsable de la misma, que es el Padre Armando Hernández, va llegar como párroco de San Antonio de La Noria el 23 de abril, por lo que para esa fecha ya libra muy bien la Semana Santa con su actual responsabilidad y la Semana de Pascua.

”Va entrar un nuevo vicario, joven, recién ordenado, a suplirlo en las responsabilidades que él tiene aquí en Catedral y entre ellas el Grupo Juvenil, no solamente la Pascua, aquí hay un Grupo juvenil gracias a Dios muy activo donde vienen no sólo de esta área del Centro, sino de otros lugares y se reúnen cada ocho días como a reflexionar, a orar y tienen también distintos servicios y ellos son base para hacer la Pascua juvenil donde vienen jóvenes que no vienen cada ocho días, si no vienen nada más a la Pascua”, continuó.

Añadió que todos los que han sido vicarios en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción lo han hecho muy bien y con esmero han llevado la formación de los jóvenes.

”Y una cosa admirable que también varios jóvenes de ese grupo han entrado al Seminario, es también como un surtidor para el Seminario (Diocesano de Mazatlán) vamos a decir, no todos, vamos a decir si ahorita hay 50 jóvenes puede ser que el año que entra uno o dos entran (como seminaristas)”, manifestó Espinosa Contreras.

La Cuaresma es un periodo de 40 días, que inicia con el Miércoles de Ceniza, en que la Iglesia Católica se prepara para la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la Semana Santa, la cual comienza con el Domingo de Ramos y concluye el Sábado de Gloria y al día siguiente se celebra el Domingo de Pascua.