$!Lista, Iglesia católica en Mazatlán para celebrar la Pascua Juvenil

La Pascua juvenil busca reunir a más de 300 jóvenes en la Cancha Germán Evers.

El evento que lleva por lema “Cristo Vive, con él somos esperanza”, fue anunciado por el Padre Jesús Armando Durán Sánchez, coordinador del encuentro.

Del 2 al 4 de abril se realizará el encuentro familiar, que por 41 años permanece para brindar esperanza ante un mundo tan complicado.

La Pascua juvenil 2026 llama a vivir los días de la Semana Santa recargándose de espiritualidad.

“Invitamos a todos los jóvenes y familias a vivir los días santos de una manera especial, lo que la Iglesia quiere es dar esperanza. Aunque veamos el mundo gris, la Iglesia nos pide voltear a ver a Dios”, compartió el asesor espiritual de Pajuma.

Las actividades iniciarán el día jueves 2 de abril a las 3:30 de la tarde, en la que se celebrarán tres importantes momentos: el mandamiento del amor, la Cena del Señor y la institución del sacerdocio

El viernes 3 de abril se vivirá la Pasión de Cristo con la representación del Viacrucis a partir del mediodía por las calles del Centro Histórico. La Marcha del Silencio partirá a las 6:00 de la tarde de la Cancha Germán Evers al Malecón para concluir en Catedral.

La Pascua juvenil 2026

Llamó a vivir el periodo cristiano que por los tres días tendrá un costo de 80 pesos.

En conferencia de prensa dijo que se entregarán los kits oficiales y el cirio pascual a menor costo.

Agregó que también habrá concursos representando los días santos y conciertos musicales.

El próximo sábado 21 de marzo habrá una manifestación previa a la realización de la pascua, donde se pretende se unan los feligreses de todas las parroquias de Mazatlán frente al Acuario, a partir de las 16:30 con comparsas representando los períodos bíblicos de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, el Viacrucis, hasta el Sábado de Resurrección.

Dijo que primero se dará una procesión con jóvenes vestidos y las palmas para su bendición iniciando a las 10:15 horas partiendo desde el Monumento al Pescador el domingo 29 de marzo hasta el Jueves Santo que inicia la 42 Pascua Juvenil.

Recordó que la Pascua Juvenil es familiar y todo está listo para la edición 41, que se realizará durante la Semana Santa, los días 2, 3 y 4 de abril.

El día sábado las actividades iniciarán a partir de las 11 de la mañana para celebrar la resurrección de Jesús.

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El Padre Durán Sánchez, luego de cinco ediciones de pascuas organizadas, se despedirá como coordinador y Vicario de Catedral para irse a una nueva responsabilidad al frente de la parroquia de La Noria.