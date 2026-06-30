Mazatlán
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Operativo

Lista la seguridad para los festejos de la afición en las Letras de Mazatlán

Alexis García |
30/06/2026 21:19
30/06/2026 21:19

Previo al silbatazo final del encuentro entre Ecuador y la Selección Mexicana, donde los “aztecas” avanzaron a octavos de final, elementos de Seguridad Pública Municipal comenzaron a resguardar la zona de las Letras de Mazatlán antes de que arranquen los clásicos festejos.

Dos camionetas de Policía y un grupo de varios agentes se dispersaron en la zona mientras la afición comenzaba a llegar poco a poco para festejar un nuevo triunfo de México en la Copa del Mundo. Mientras que la gente de Oficialía Mayor también hacía guardia en el lugar.

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De igual modo, personal de Tránsito Municipal en motocicletas, comenzó a controlar el flujo vial en la glorieta La Perla, para evitar embotellamientos frente al parador turístico; aunque las pulmonías con gente no se hicieron esperar.

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