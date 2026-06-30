$!Lista la seguridad para los festejos de la afición en las Letras de Mazatlán

Previo al silbatazo final del encuentro entre Ecuador y la Selección Mexicana, donde los “aztecas” avanzaron a octavos de final, elementos de Seguridad Pública Municipal comenzaron a resguardar la zona de las Letras de Mazatlán antes de que arranquen los clásicos festejos.

Dos camionetas de Policía y un grupo de varios agentes se dispersaron en la zona mientras la afición comenzaba a llegar poco a poco para festejar un nuevo triunfo de México en la Copa del Mundo. Mientras que la gente de Oficialía Mayor también hacía guardia en el lugar.