$!Lista la seguridad para los festejos de la afición en las Letras de Mazatlán

Previo al silbatazo final del encuentro entre Ecuador y la Selección Mexicana, donde los “aztecas” avanzaron a octavos de final, elementos de Seguridad Pública Municipal comenzaron a resguardar la zona de las Letras de Mazatlán antes de que arranquen los clásicos festejos.
Dos camionetas de Policía y un grupo de varios agentes se dispersaron en la zona mientras la afición comenzaba a llegar poco a poco para festejar un nuevo triunfo de México en la Copa del Mundo. Mientras que la gente de Oficialía Mayor también hacía guardia en el lugar.
De igual modo, personal de Tránsito Municipal en motocicletas, comenzó a controlar el flujo vial en la glorieta La Perla, para evitar embotellamientos frente al parador turístico; aunque las pulmonías con gente no se hicieron esperar.