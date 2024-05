Ya se encuentra listo para implementarse el Operativo de Seguridad para la jornada electoral del 2 de junio, manifestó el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin.

”Es un operativo conjunto con los titulares de los órganos electorales de los consejos, Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito ya se reunieron, ya hicieron esa visita, ya han tenido ese contacto y obviamente están solicitando en algunos lugares vallas, seguridad, tránsitos por el tema de calles, entonces todo ese operativo ya está dialogado, preparado y listo para en cuanto se requiera”, añadió.

Agregó que un día antes se ponen las condiciones para el día de la jornada electoral y de ahí hasta que concluyan los procesos porque siempre cuando hay conteos a veces se requieren de más días de apoyo de seguridad, incluyendo el cierre de actas, la entrega de la constancia, es hasta que la autoridad electoral determine que ya terminó su trabajo.

En el caso de las casillas los policías no estarán fijos sino que darán rondines de seguridad en esos lugares y en su caso como Alcalde desde temprano estará al pendiente para darle cumplimiento a los compromisos que se tienen con las autoridades electorales de apoyarlas en todo sentido, que no haya inconvenientes, dijo.

El Presidente Municipal expresó que hasta el momento la seguridad en Mazatlán está bien, ya no hay problema donde se reportó anteriormente que había.

”Ya sin problema, hemos estado platicando y dialogando con algunas gentes de la zona rural que eran los que tenían problemas, ahorita ya no los tienen, entonces esperamos que esos brotes ya no vuelvan a surgir, las condiciones están dadas hay buen tema de seguridad, buenas condiciones y no hay indicios de otra cosa”, expresó el Alcalde.