$!¡Listos para la construcción! Donan dos carretillas de juguetes a la campaña ‘Sé un Rey Mago’

MAZATLÁN._ La generosidad y altruismo de los lectores de Noroeste quedó de manifiesto una vez más ante la donación de dos carretillas de juguetes, que se suman a los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán entre los niños este próximo 6 de enero.
La campaña “Sé un Rey Mago” sigue recibiendo juguetes, ropa y otros objetos para consentir a los niños partipantes el Día de Reyes, por lo que estas nuevas carretillas llenarán de felicidad a quienes quieran jugar a ser ingenieros y constructores.
Las dos carretillas, ambas de color naranja, son perfectas para pequeños de entre 5 y 6 años que gusten de escarbar en la tierra, llevar su bloques de colores a otras partes o simplemente jugar a ser mineros que encontraban oro y diamantes en las cuevas.
Entre constructores de casas, paleontólogos que hallan fósiles de dinosaurios o cualquier otra profesión que les apasione, los niños podrán tener un feliz Día de Reyes gracias a este y otros regalos que Noroeste tiene para ellos gracias a la benevolencia de sus lectores.
Estos presentes se suman a la donación de varias bicicletas y otros juguetes que amablemente la gente ha brindado para la campaña de “Sé un Rey Mago”, la cual año con año busca llevar alegría a ciertos grupos de infantes de la ciudad.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados.