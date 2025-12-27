$!¡Listos para la construcción! Donan dos carretillas de juguetes a la campaña ‘Sé un Rey Mago’

MAZATLÁN._ La generosidad y altruismo de los lectores de Noroeste quedó de manifiesto una vez más ante la donación de dos carretillas de juguetes, que se suman a los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán entre los niños este próximo 6 de enero. La campaña “Sé un Rey Mago” sigue recibiendo juguetes, ropa y otros objetos para consentir a los niños partipantes el Día de Reyes, por lo que estas nuevas carretillas llenarán de felicidad a quienes quieran jugar a ser ingenieros y constructores.

Las dos carretillas, ambas de color naranja, son perfectas para pequeños de entre 5 y 6 años que gusten de escarbar en la tierra, llevar su bloques de colores a otras partes o simplemente jugar a ser mineros que encontraban oro y diamantes en las cuevas. Entre constructores de casas, paleontólogos que hallan fósiles de dinosaurios o cualquier otra profesión que les apasione, los niños podrán tener un feliz Día de Reyes gracias a este y otros regalos que Noroeste tiene para ellos gracias a la benevolencia de sus lectores. Estos presentes se suman a la donación de varias bicicletas y otros juguetes que amablemente la gente ha brindado para la campaña de “Sé un Rey Mago”, la cual año con año busca llevar alegría a ciertos grupos de infantes de la ciudad.