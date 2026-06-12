$!Llama Adrián López Ortiz a sostener el periodismo en medio de la violencia y la desinformación

MAZATLÁN._ En un contexto marcado por la violencia, la desinformación y la transformación digital de los medios, Adrián López Ortiz destacó la necesidad de reafirmar el papel del periodismo como un actor clave en la vida democrática, particularmente en regiones como Sinaloa, donde las condiciones de seguridad han impactado directamente el ejercicio informativo.

Durante su participación en un panel académico organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el director general de Noroeste sostuvo que el periodismo no puede concebirse como una actividad aislada del entorno social, sino como una práctica profundamente vinculada a la realidad que pretende narrar.

En ese sentido, afirmó que en contextos de alta complejidad, como los episodios de violencia registrados en distintos periodos en el noroeste del País, el reto fundamental no es únicamente informar, sino “seguir estando”, es decir, mantener la presencia periodística en el territorio.

“El periodismo no existe en el vacío, está profundamente vinculado con su entorno. Hay pocas profesiones tan vinculadas con su entorno como el periodismo, y si no está vinculado, no es periodismo, es otra cosa”, comentó.

“En contextos de violencia como los que vive México, lo más importante para los medios es seguir estando, porque al final, lo primero para los periodistas y los medios de comunicación en contextos como este es seguir estando, seguir acá”.

El director de Noroeste recordó que en años de crisis de seguridad el ejercicio periodístico se desarrolló bajo amenazas, ataques directos y un entorno de alta presión, lo que obligó a replantear tanto las condiciones operativas como la función social de los medios, aunque insistió en que la continuidad informativa se convirtió en una forma de responsabilidad pública frente a la sociedad.

“El rol de los medios en democracia es ser parte de la sociedad civil organizada que sirve como contrapeso. No es ser contrapeso porque te guste, es cumplirlo”, expresó.

“Si estás nada más para hacer negocio o relaciones públicas, entonces no estás haciendo periodismo”.