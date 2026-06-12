$!Llama Adrián López Ortiz a sostener el periodismo en medio de la violencia y la desinformación

MAZATLÁN._ En un contexto marcado por la violencia, la desinformación y la transformación digital de los medios, Adrián López Ortiz destacó la necesidad de reafirmar el papel del periodismo como un actor clave en la vida democrática, particularmente en regiones como Sinaloa, donde las condiciones de seguridad han impactado directamente el ejercicio informativo.
Durante su participación en un panel académico organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el director general de Noroeste sostuvo que el periodismo no puede concebirse como una actividad aislada del entorno social, sino como una práctica profundamente vinculada a la realidad que pretende narrar.
En ese sentido, afirmó que en contextos de alta complejidad, como los episodios de violencia registrados en distintos periodos en el noroeste del País, el reto fundamental no es únicamente informar, sino “seguir estando”, es decir, mantener la presencia periodística en el territorio.
“El periodismo no existe en el vacío, está profundamente vinculado con su entorno. Hay pocas profesiones tan vinculadas con su entorno como el periodismo, y si no está vinculado, no es periodismo, es otra cosa”, comentó.
“En contextos de violencia como los que vive México, lo más importante para los medios es seguir estando, porque al final, lo primero para los periodistas y los medios de comunicación en contextos como este es seguir estando, seguir acá”.
El director de Noroeste recordó que en años de crisis de seguridad el ejercicio periodístico se desarrolló bajo amenazas, ataques directos y un entorno de alta presión, lo que obligó a replantear tanto las condiciones operativas como la función social de los medios, aunque insistió en que la continuidad informativa se convirtió en una forma de responsabilidad pública frente a la sociedad.
“El rol de los medios en democracia es ser parte de la sociedad civil organizada que sirve como contrapeso. No es ser contrapeso porque te guste, es cumplirlo”, expresó.
“Si estás nada más para hacer negocio o relaciones públicas, entonces no estás haciendo periodismo”.
López Ortiz advirtió que los medios de comunicación y el periodismo tienen una función esencial como contrapeso institucional, especialmente cuando las estructuras del Estado no garantizan plenamente la transparencia ni el acceso a información confiable, por lo que, sostuvo que el periodismo debe entenderse como un componente indispensable del equilibrio democrático, junto con la sociedad civil organizada.
Asimismo, llamó la atención sobre la creciente confusión entre el ejercicio periodístico y la producción de contenidos digitales, al considerar que el periodismo se distingue por su rigor, su método y su compromiso con la verificación de los hechos.
En ese sentido, insistió en la necesidad de diferenciar con claridad entre información basada en evidencia y opiniones difundidas en redes sociales.
“Yo odio la palabra contenido, porque el contenido no es periodismo. El periodismo tiene campo, tiene rigor, tiene método, tiene territorio”, declaró.
“El primer rol que tenemos en crisis es consignar los hechos con el mayor rigor posible. Los hechos son sagrados y las opiniones son libres”.
El comunicador también señaló que, ante la falta de datos oficiales consistentes en materia de violencia, diversos medios han tenido que desarrollar sus propias bases de datos para documentar la realidad, lo que ha convertido al periodismo en una fuente clave de información estadística sobre seguridad y derechos humanos.
“Los medios nos hemos tenido que volver generadores de la data de violencia, y es que no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de personas con nombre y apellido, porque cuando borras víctimas desde la narrativa, también las borras desde la justicia”, externó.
Finalmente, López Ortiz destacó la importancia de mantener criterios éticos en la cobertura de hechos violentos, privilegiando la verificación, el contexto y el respeto a las víctimas, sin dejar de cumplir con la obligación de informar.
“El corazón del periodismo deben ser siempre las víctimas, siempre con respeto a los derechos humanos y también los victimarios tienen derechos, porque cuando negamos derechos, nos volvemos iguales que los victimarios”, explicó.
“Nosotros no publicamos todo lo que vemos, pues decidimos no ser espejo de la realidad, sino un medio con postura ética. Nos asumimos con una postura ético-periodística frente a la violencia.”
En su reflexión, López Ortiz sostuvo que el periodismo, pese a las dificultades actuales, conserva una función social irremplazable al dar testimonio de la realidad y contribuir a la comprensión pública de los hechos.
“El periodismo es un servicio, no es el papel, ni el portal, ni la aplicación, es lo que hay adentro. El periodismo es el que incomoda, eso es el periodismo”, puntualizó.
“Denunciar desde el periodismo no nos vuelve parte de los malos, nos vuelve parte de los buenos”.