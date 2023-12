MAZATLÁN._ Ante la proximidad de las posadas y las fiestas decembrinas, el Alcalde Édgar González Zataráin hizo un llamado a la ciudadanía a que si va a manejar no consuma bebidas embriagantes y que no use el celular al conducir para prevenir accidentes viales, y que en los lugares de fiestas no quemen pirotecnia después de las 22:00 horas.

“Sobre todo el tema de los accidentes viales, dos temas principales: uno que tiene que ver con los accidentes en el tema de manejar cuando toman. Ahí se tiene que hacer el llamado fuerte a la ciudadanía, sin la cooperación de la ciudadanía no logramos como autoridad mucho, porque aunque tenemos alcoholímetros y aunque se están haciendo bien los puntos de revisión del alcoholímetro, pues la gente de todas maneras por la periferia donde no hay alcoholímetro se siguen ocasionando accidentes, eso es y el tema del celular”, agregó.

“Las prisas en estos días provocan muchos accidentes, el tema de las compras, el tema de ir corriendo del trabajo a un lado a comprar, a una fiesta siempre estos días festivos navideños son así como que la gente anda más acelerada, más de prisa, entonces provocan más problemas. El llamado es a que andemos con calma, que veamos que la situación en Mazatlán no está tan sencilla, está complicada, que tomemos precauciones y sobre todo que dejemos el celular cuando vayamos manejando porque eso es la mayor incidencia (de accidentes viales)”.

También dijo que se ha encargado a la Coordinación Municipal de Protección Civil que haga que se respeten los horarios de quema de pirotecnia y si no se respetan que empiecen a cerrar negocios y a suspender porque hay un horario para ello.

“Le hemos encargado nosotros a Protección Civil que los horarios los respeten y si no los respetan que empiecen a cerrar negocios y a suspender porque hay un horario ahí para la pirotecnia, ya después de las 10:00 de la noche no tienen por qué estar tirando pirotecnia”, reiteró el Presidente Municipal.

“Entonces hay gente que lo hace (después de ese horario), y están haciendo una revisión completa de eso, que nos denuncie la ciudadanía en dónde esté ocurriendo eso para nosotros acudir y fortalecer la revisión en ese sentido porque no queremos molestias, hay gente que a las 11:00, 12:00 de la noche se le ocurre tirar pirotecnia y eso no está bien”.

También dio a conocer que ya se inició el 8 de diciembre un operativo para reforzar la seguridad en las áreas comerciales y turísticas de la ciudad sobre todo como las plazas y donde la gente va a hacer sus compras. Se contempla que a partir del 12 de diciembre se ponga en marcha el operativo de seguridad Guadalupe-Reyes en toda la entidad.

“Ese es más completo, el Guadalupe-Reyes te abarca las comunidades rurales, te abarca las colonias, te abarca un despliegue más efectivo en las carreteras, puntos estratégicos, incluyendo ya todas las actividades de festejos porque recuerden que hay posadas y hay muchas posadas, en relación a eso obviamente Oficialía (Mayor) lleva un reporte y en coordinación con Seguridad Pública verifica que haya calma, que no haya conflicto”, continuó.

“Entonces es un operativo ya más con dimensiones mayores porque en todos lados hay movimiento y hay fiesta, los pueblos tienen sus festejos, el Día de la Virgen por ejemplo, en muchas poblaciones es la patrona del pueblo o de algunos lugares, en algunas iglesias, entonces todo eso tiene mucha efervescencia”.

El Alcalde precisó que el operativo de seguridad Guadalupe-Reyes se va anunciar en conjunto con el Gobierno del Estado y se contempla que inicie el próximo martes 12 de diciembre.