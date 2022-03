$!Llama Alcalde de Mazatlán a rescatar de extranjeros recursos energéticos de México

El Presidente Municipal de Mazatlán, único orador en el acto, también dijo que le gusta la historia y el actual Presidente de la República ha dicho que quien no conoce la historia de su país, de su estado y de su ciudad natal no tiene que hacer en la política, quien no gobierna conociendo su historia no puede llegar a ningún lado que deba llegar.

“Necesitamos ser defensores de lo nuestro y yo me nombro como una persona que gobierna a imagen y semejanza del Presidente de la República aquí en donde el pueblo con su voto me trajo para estar al frente de la ciudad y lo voy a hacer con todo, con toda mi capacidad física e intelectual porque no podemos perder el rumbo de esta historia que apenas empezamos a disfrutar”, recalcó.

“Sigamos fortaleciendo nuestra soberanía energética, eléctrica, honremos la memoria del General Lázaro Cárdenas del Río”.

El evento también fue encabezado por el General Brigadir Diplomado e Estado Mayor, Raúl Cirahuén Vaca Flores, en representación del Comandante de la Tercera Región Militar, así como del Comandante de la Caurta Zona Naval, vicealmirante Enrique Flores Morado y el jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, José Juan Rendón Gómez, entre otros.