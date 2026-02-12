Llama Alcaldesa a confiar en seguridad del Carnaval de Mazatlán pese a llamados a no asistir

Ante los llamados difundidos en redes sociales a nivel local y nacional que invitan a no asistir al Carnaval Internacional de Mazatlán por temas de inseguridad, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó una postura de respeto hacia todas las opiniones ciudadanas, aunque reiteró la invitación a participar en esta fiesta al considerar que cuenta con condiciones de seguridad aptas para su desarrollo.

Palacios Domínguez expresó su comprensión hacia algunas personas que pueden sentirse cautelosas de asistir a la máxima fiesta del puerto, sin embargo, destacó que corresponde al Gobierno generar certidumbre a través de acciones concretas, considerando que el evento cuenta con condiciones de organización, vigilancia y logística que permiten que esta celebración se dé de manera ordenada y segura.

La Alcaldesa señaló que el Ayuntamiento de Mazatlán, en coordinación con autoridades estatales y federales, han diseñado un operativo especial para proteger tanto a locales como a visitantes durante los días de celebración.

“Respeto las manifestaciones que tengan ciertos ciudadanos y ciertas personas aquí locales y en otros lugares. Es entendible si algunos quieren o no quieren venir, pero nosotros, por nuestra cuenta como gobierno municipal, hacemos el llamado a que asistan ya que es un carnaval que tiene 128 años de historia y tradición, en el cual se ve beneficiada la gente del pueblo”, dijo.

“Nosotros sabemos ahorita en el recorrido que estamos dando, que esto genera derrama económica, tanto los cruceros como el evento del Carnaval, ¿a quienes? A nuestros pulmoneros, nuestros taxistas, aurigeros, la gente que se pone a vender en el comercio informal, restaurantes, hoteles. A toda la gente de este sector”, agregó.

Palacios Domínguez enfatizó que el Carnaval no sólo es un encuentro cultural, sino que además es un pilar económico para la ciudad, destacando que, durante estos días de actividad turística, se incrementa considerablemente la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, lo que genera una derrama que impacta directamente los sectores productivos más amplios del puerto.

“Lo que buscamos es que a la gente de Mazatlán le vaya bien y preservar nuestra tradición que ha durado muchos años y que ya forma parte del patrimonio de lo que somos como mazatlecos”, declaró.

“Somos un lugar que vive y sentimos la cultura como parte de nuestras vidas”, añadió.

En este sentido, la Alcaldesa destacó que mantener vivo el Carnaval implica proteger una herencia histórica que ha acompañado a generaciones de mazatlecos, pues con 128 años de existencia, la celebración forma parte del patrimonio cultural y de la identidad colectiva del puerto.

Además, afirmó que suspender a desalentar la participación no sólo afectaría la economía local, sino también el ánimo social y el sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad.

De esta forma, Palacios Domínguez hizo un llamado a la ciudadanía a asistir con tranquilidad, prudencia y espíritu familiar a la máxima fiesta del puerto, recordando que el Carnaval de Mazatlán ha sido históricamente un espacio de convivencia y unidad.