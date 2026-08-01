Llama Alcaldesa a evitar bloqueos por fallas en la energía eléctrica en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las fallas en el suministro de energía eléctrica que persisten en distintos sectores de Mazatlán, tras las intensas lluvias registradas en días recientes, Minerva Osuna Zavala llamó a la ciudadanía a evitar manifestaciones y bloqueos de vialidades para exigir el restablecimiento del servicio.

La Presidenta Municipal provisional aseguró que existe una coordinación permanente con la Comisión Federal de Electricidad para atender cada uno de los reportes.

Señaló que el Gobierno municipal mantiene comunicación directa con la paraestatal y hay disposición por parte del nuevo superintendente de la CFE en la región, Marcos Elmer Juzaino Esquer, quien, dijo, ha reiterado el compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales para agilizar la atención de las afectaciones provocadas por el temporal.

Osuna Zavala expresó que durante un encuentro con Juzaino Esquer, este le manifestó que la instrucción a nivel federal es mantener una vinculación estrecha con los alcaldes para facilitar la respuesta a las emergencias relacionadas con el servicio eléctrico.

“Tenemos un nuevo superintendente y fue muy enfático en comentarnos que desde la parte federal la vinculación era con alcaldes y alcaldesas para poder ayudar al 100 por ciento”, comentó.

La Alcaldesa sostuvo que el personal de la CFE ha desplegado cuadrillas en diferentes puntos de Mazatlán para reparar los daños ocasionados por las lluvias y los fuertes vientos, por lo que pidió a la población tener confianza en que los reportes están siendo atendidos.

“Ustedes están observando en Mazatlán que la CFE está por todos lados apoyando”.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a no recurrir al cierre de calles como medida de presión, al considerar que este tipo de acciones termina afectando a personas ajenas al problema, principalmente al bloquear avenidas de alta circulación y complicar la movilidad en distintos sectores de la ciudad.

“No nos hagan manifestaciones, sí los van a ayudar. No es necesario cerrar calles porque no solamente se manifiestan ellos, sino que impactan a toda la ciudad, porque nos bloquean calles que son arterias principales y ya afectan a terceros”, declaró.

La Presidenta Municipal subrayó que la vía adecuada para solicitar la atención de una falla eléctrica es realizar el reporte directamente a la CFE mediante el número telefónico 073, ya que es a través de ese sistema donde se canalizan las solicitudes a las brigadas encargadas de las reparaciones.

Además , detallo que cada reporte queda registrado y es atendido conforme a la gravedad de la afectación, la disponibilidad de personal y la logística que la empresa implementa para cubrir las diferentes zonas del municipio.

“Es cuestión de llamar al 073, que es el de CFE, y decir dónde está la afectación; ellos inmediatamente van a ir también dentro de sus posibilidades”, comentó.

Osuna Zavala reconoció que la atención no puede ser inmediata en todos los casos, debido a que Mazatlán es un municipio extenso y las lluvias ocasionaron daños en distintos sectores al mismo tiempo, lo que ha obligado a distribuir los trabajos por zonas.

Sin embargo, aseguró que la respuesta de la CFE ha sido constante y que las cuadrillas han intervenido en cada uno de los puntos donde la ciudadanía ha solicitado apoyo, por lo que insistió en que no es necesario recurrir a manifestaciones para obtener atención.

Asimismo, mencionó que el Ayuntamiento continuará fungiendo como enlace con la paraestatal para dar seguimiento a los reportes ciudadanos y colaborar en la atención de las contingencias derivadas del temporal, con el propósito de restablecer el servicio eléctrico en las colonias que aún presentan interrupciones.

Finalmente, Osuna Zavala reiteró el llamado a la población a utilizar los canales oficiales para reportar las fallas, evitando acciones que afecten la circulación vehicular y la actividad cotidiana del resto de los habitantes, al confiar en que los trabajos de la CFE permitirán restablecer el suministro en las zonas que todavía registran problemas.