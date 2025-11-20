Llama Alcaldesa a no adelantar conclusiones sobre el futuro del Mazatlán FC

Ante los crecientes rumores que señalan que el Mazatlán FC podría abandonar el puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez llamó a la cautela y no adelantarse a conclusiones mientras no exista una confirmación oficial por parte del club o la Liga MX.

Según lo compartido por Palacios Domínguez, si bien las especulaciones han generado inquietud entre la afición local, hasta ahora no existe información formal que respalde la posible salida del equipo, razón por la que enfatizó la necesidad de mantener una postura prudente.

“No me gustaría adelantarme a conclusiones que todavía no han sido confirmadas, solamente manifestar que el Mazatlán FC forma parte de nosotros, de nuestro municipio y tradición al futbol”, comentó.

Desde su llegada en el 2020, Mazatlán FC ha logrado consolidar una base sólida de seguidores en el puerto, convirtiéndose en un símbolo deportivo y un punto de encuentro para miles de familias que cada torneo impulsa el ambiente futbolero en la ciudad.

Asimismo, el club no solo ha representado el entusiasmo deportivo, sino también ha influido en la derrama económica local con los visitantes que se generan cuando hay encuentros en El Encanto, así como una proyección nacional del puerto.

La Alcaldesa expresó que la presencia del equipo ha fortalecido la identidad local y como su arraigo en la población es innegable, por lo que reiteró que el Gobierno municipal observa con atención el desarrollo de la situación y espera que la franquicia pueda permanecer en Mazatlán.

“Nosotros quisiéramos que se quede como parte de nuestra identidad, ya que tenemos este equipo que ya está muy arraigado en el corazón de los mazatlecos”, declaró.

Aunque la administración local no tiene intervención directa en las decisiones corporativas del club, Palacios Domínguez afirmó que la prioridad es preservar elementos que fortalezcan la cohesión social y la cultura deportiva en el municipio.

La Alcaldesa insistió en que cualquier información definitiva tendrá que surgir desde la dirigencia del equipo o la Liga MX, por lo que pidió a la población mantenerse atentos a fuentes oficiales.

Mientras tanto, la afición mazatleca se mantiene en expectativa, esperando una resolución a estos rumores con la esperanza de que el conjunto se mantenga y continúe siendo El Encanto la casa del equipo que se ha ganado un lugar en el puerto.