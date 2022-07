$!Llama Amado Guzmán a los empresarios a participar activamente con la comunidad

MAZATLÁN._ El empresario Amado Guzmán Reynaud, director general de Grupo Petroil, urgió al empresariado a la participación activa con la comunidad. Invitado por Coparmex Mazatlán y ante alrededor de 300 empresarios de todos los niveles del sur de Sinaloa y de Culiacán, Guzmán Reynaud planteó una radiografía de lo que está mal en Mazatlán y de lo que se requiere por parte del empresariado para incidir positivamente en el desarrollo del municipio y del estado, urgiéndolos a participar en causas necesarias, y en invertir no solo para generar ganancias sino para hacer comunidad. “No todo es generar ganancias o empleos, los empresarios deben incidir positivamente en la mejora de la ciudad”, afirmó en su mensaje la mañana de este jueves en el desayuno empresarial Amado Guzmán Reynaud, en el salón Carnaval del Centro de Convenciones de Mazatlán. El director general de Grupo Red Petroil, Amado Guzmán Reynaud, llamó al empresariado a la participación activa con la comunidad, pues no se vale nada más estarse quejando y criticando porque esa es una postura muy cómoda e irresponsable que le va a dejar muy poco a la sociedad. “Tenemos todos los que estamos aquí la responsabilidad de tomar acción, no se vale nada más estarse quejando y criticando, esa es una postura muy cómoda, muy irresponsable y que le va a dejar muy poco a la sociedad”, agregó Guzmán Reynaud al disertar una conferencia la mañana de este jueves invitado como parte del Programa de la Coparmex Mazatlán “Diálogos con la Comunidad”.

En el Desayuno Empresarial realizado en un salón del Centro de Convenciones y ante cerca de 300 empresarios del Sur de Sinaloa y de Culiacán, Guzmán Reynaud planteó una radiografía de lo que está mal en Mazatlán y de lo que se requiere por parte del empresariado para incidir positivamente en el desarrollo del municipio y del estado, urgiéndolos a participar en causas necesarias, y en invertir no solo para generar ganancias sino para hacer comunidad. Añadió que cuando solicita una cita con las autoridades generalmente les dice que no les va a pedir nada, sino que quiere ayudarles porque hay muchas cosas qué hacer y los recursos del gobierno ya sean federales, estatales o municipales no alcanzan ni van a alcanzar, pues no hay suficiente dinero para las obras públicas y la seguridad adecuada.

“Pero no participamos y hay un tema que me preocupa mucho y es el tema de los espacios que hemos ido cediendo como sociedad civil ante un avance de todos los temas negativos como el tema de las adicciones, como el tema de los cárteles y a todos nos da miedo, y claro, nadie quiere tomar la responsabilidad de agarrar un paquete de esa naturaleza, pero no quiere decir que tengamos que agarrar un rifle y salir a defender a la ciudad”, continuó el director general de Grupo Red Petroil, empresa que ha recibido múltiples premios y reconocimientos.

“Simplemente ha dejado de importarnos, no sé si habrá aquí 150 personas, estamos preocupados por la seguridad y siempre lo vamos a estar, y quién conoce aquí al Secretario de Seguridad del Estado, les aseguro que ni 10 por ciento, quién conoce al general de la Zona, les aseguro que ni el 10 por ciento, entonces los espacios que nosotros no ocupamos, hablo como sociedad civil, no hablo como gobierno, si nosotros no los ocupamos y si no participamos los ocupan otras personas”. Enfatizó que se quejan de la seguridad, pero no han tenido ni el tiempo ni la responsabilidad de sentarse con el Secretario de Seguridad y formar ese vínculo para decirle lo que le preocupa o con el policía del barrio. “Es nada más participar por esa parte de la sociedad que la tenemos relegada por comodidad, por conveniencia, y qué pasa si no participamos, pues participan los otros, y van a ganar muchos espacios”, subrayó el director general de dicho grupo empresarial dedicado al ramo de las gasolineras, llanteras, labores sociales y ahora incursionará en la rehabilitación de las adicciones al adquirir la Clínica Oceánica, entre otras.

El director general de Grupo Petroil recalcó que si no participan activamente con la comunidad tarde o temprano les van a cobrar una enorme factura a todos. ”No voy a hablar aquí de problemas de narcotráfico ni nada, voy a hablar de problemas que tarde o temprano nos van a cobrar una enorme factura a todos, prendan el noticiero y es un río de sangre en otros lados en el país y hay estados, particularmente Tamaulipas, ahora Colima, Zacatecas, Michoacán donde hasta nos da miedo cuando nos dicen; oye nos me puedes surtir combustible por acá, porque cada vez que vamos nos secuestran una pipa”, reiteró. ”Y en su momento en Sinaloa esto no pasa, en Sinaloa la vivimos tranquila, por cuánto tiempo, por cuánto tiempo esa permisividad que tenemos nosotros al no señalarlo, va dejar de ser una paz a medias y esos espacios que nosotros no estamos ocupando, ya por ejemplo aquí ya hay tarifas por ciertas actividades económicas, ya la hay y nadie levanta la mano porque nos da miedo, y luego sigue otra actividad económica porque nos da miedo”. Recalcó que no puede ir sólo a hablar de un tema como este porque le puede costar la vida, se requiere de la unión de varias personas. ”Yo no puedo ir sólo a hablar de un tema porque me puede costar la vida, lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, pero no lo podemos dejar simple y sencillamente en manos de las autoridades porque también ellos están rebasados y también ellos tienen miedo”, reiteró el empresario mazatleco.