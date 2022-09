Llama Ayuntamiento de Mazatlán a padres de familia a no bloquear calles y carreteras

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán llamó a padres de familia a no bloquear calles y carreteras antes las carencias que se presentan en las escuelas pues mediante el diálogo se les apoyará para gestionar la atención de las necesidades.

“En la administración del Químico Benítez (del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres) estamos abiertos al diálogo en las escuelas que tienen problemas y nosotros gestionar ante el Isife (Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Escolar), en la SEPyC (Secretaría de Educación Pública y Cultura) la cuestión del estado de las escuelas”, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno Municipal, Tonatiú Guerra Martínez.

“Pero no consideramos oportuno el bloqueo a las calles porque afectamos a terceros. sería un atraso, hemos estado colaborando, ahorita traemos muchas obras educativas, pero no podemos seguir con ese tipo de situaciones (bloqueos para exigir atención en las escuelas) ya que afectamos a gente que no tiene (que ver en esa problemática”.

Tanto en su mensaje de entrega de 35 minisplit por parte del Ayuntamiento de Mazatlán a 16 escuelas como en entrevista, Guerra Martínez reiteró el llamado a no bloquear las calles para no afectar a terceros.

Tras el inicio del presente periodo vacacional, padres de familia y comunidad estudiantil han realizado bloqueos en algunas vialidades para exigir atención a necesidades o problemáticas en algunos planteles educativos como sucedió este viernes en la Carretera Internacional 15 México-Nogales por la comunidad de una escuela de El Castillo.