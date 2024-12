$!Llama Bomberos a población a ser cuidadosa para prevenir incendios y accidentes en fiestas decembrinas

Un llamado a la población a que sea cuidadosa con las instalaciones del gas doméstico en sus domicilios, con las luces navideñas, no utilizar veladoras y no exceda la velocidad para prevenir incendios o accidentes en la temporada de fiestas decembrinas, hicieron mandos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán y de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, manifestó que dicha agrupación realiza la campaña Festeja Seguro en donde se habla de la seguridad de los arbolitos navideños, del gas licuado de petróleo, de no uso de veladoras.

“Generalmente queremos adornar nuestra casa con muchas luces, pues le pedimos a las personas que sean consideradas con eso porque si no revisamos nuestra instalación eléctrica puede haber una falla, pero bien importante mencionarles que los pinitos de Navidad hay que estarlos hidratando constantemente para que no se sequen tan rápido, hay que revisar sus instalaciones de gas, todo esto es bien importante para que festejemos de una manera segura y no vayamos a tener algún incidente que nos vaya a marcar”, recalcó Robles Chávez.

Agregó que siempre que compren luces navideñas que sean las autorizadas por las normas mexicanas que va viene inscrita en la caja, lo que quiere decir que ya cumple con las especificaciones del cableado, de calidad, no quiere decir que no fallen, pero tienen mucho más seguridad.

Es peligroso conectar varias series de luces en un sólo enchufe, por lo que se recomienda que por lo mucho nada más se conecten dos en un sólo conector para no sobrecargarlo, añadió, cuando vayan a salir de casa o cuando va se vayan a dormir deben desconectar las series de luces navideñas.

“Nuestra recomendación es no usar las veladoras porque no aprendemos, hemos tenido muchos incendios por veladoras y aún así seguimos poniendo, entonces nuestra recomendación es no usarlas”, reiteró el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán.

Expresó que también se deben revisar las instalaciones del gas doméstico, estar siempre listos para darle mantenimiento preventivo a los aparatos, los fogones son muy peligrosos por lo que se recomienda usar mangueras de alta presión en los mismos, con instalaciones adecuadas y con regulador sobre todo.

Para prevenir los accidentes automovilísticos en las carreteras recomendó checar su vehículo antes de salir de casa, revisar las llantas, aceite, agua y todo lo quenecesiten para que realmente viajen seguros.

Por su parte el coordinador de Socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, Abimelec Gómez Sánchez, dio a conocer que dicha institución ya está preparada, afinando los detalles del Operativo Guadalupe-Reyes se estará trabajando durante el día con tres ambulancias, reforzando la noche del 24 y la del 31 de diciembre con los elementos voluntarios al menos con una ambulancia más, se van a tener tres ambulancias además de la unidad de rescate.