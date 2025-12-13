$!Llama Bomberos de Mazatlán a evitar carga de tanques domésticos en estaciones de carburación

MAZATLÁN._ Ante el incremento de emergencias relacionadas con fugas de gas LP, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán lanzó un llamado preventivo a la ciudadanía ante el uso indebido de estaciones de carburación. Tras un registro significativo con respecto a la atención de emergencias de este tipo, el comandante de los Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, advirtió que esta problemática ha superado actualmente los incendios en casa habitación. Robles Chávez señaló que una de las principales problemáticas detectadas en el puerto es el mal uso de dichas estaciones, las cuales están diseñadas para cargar tanques vehiculares y no para rellenar cilindros de gas de uso doméstico, ya que estos tanques cuentan con características de seguridad distintas. “Las estaciones de carburación no están diseñadas para estar cargando tanques de gas doméstico, ya que estos tanques están diseñados para uso vehicular y tienen características de seguridad diferentes a los tanques domésticos”, comentó. “No deberían estar cargando tanques de gas de 30 kilos o menores cuando son de uso doméstico. Cada vez que se va a cargar un tanque, se necesita hacer una revisión para verificar que no esté dañado”. El comandante de Bomberos expresó que los cilindros domésticos requieren revisiones constantes ante cada llenado con el fin de detectar posibles daños estructurales o fallas en válvulas, algo que no ocurre cuando los usuarios acuden repetidamente a estaciones de carburación.

Por tal motivo, destacó que esta práctica puede derivar en rupturas del tanque o fallas en las válvulas debido a la presión a la que son sometidos. Robles Chávez indicó que una de las situaciones más frecuentes atendidas por Bomberos de Mazatlán es que, tras cargar el tanque en este tipo de estaciones, los ciudadanos regresan a sus hogares y en poco tiempo presentan emergencias por fugas. “Los problemas más frecuentes que se nos están presentando es que cargan el tanque, se lo llevan a casa y en una hora o menos ya nos están llamando porque el tanque se rompió o porque la válvula falló”, declaró. En este sentido, señaló que este tipo de incidentes evidencia la falta de mantenimiento adecuado y la ausencia de una supervisión técnica correcta durante el llenado. El comandante informó que, ante esta problemática, ya se sostuvo una reunión con las estaciones de carburación, en la que estuvo presente Protección Civil Municipal, el Instituto Estatal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, con el objetivo de reforzar los estándares de supervisión y seguridad en el manejo de tanques de gas. “Definitivamente estos tanques necesitan mantenimiento constante o, por lo menos, que el técnico que los va a llenar los esté revisando, por lo que ya tuvimos una plática con las estaciones para que eleven el nivel de calidad en la supervisión del manejo de tanques”, dijo. Por otro lado, Robles Chávez añadió que el problema de fugas no se limita únicamente a los cilindros, pues también las instalaciones deficientes tanto en viviendas como en comercios, donde se detectan mangueras que no cumplen con la presión adecuada, conexiones incorrectas y la ausencia de válvulas de cierre rápido, elementos fundamentales para la seguridad.