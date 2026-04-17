Llama Carlos Berdegué a hablar bien de Mazatlán para revertir su imagen

MAZATLÁN._ A hablar bien de Mazatlán, para revertir la mala imagen del puerto, llamó el empresario hotelero Carlos Berdegué Sacristán.

Reconoció además el esfuerzo que realiza la Secretaría de Turismo de Sinaloa saliendo a promover el destino, haciendo alianzas para sumar mayor conectividad.

En conferencia de prensa, Berdegué Sacristán invitó a cerrar filas por el puerto para provocar que se revierta la mala imagen hablando de las buenas noticias que hay.

“Tenemos por primera vez en la historia dos vuelos en el verano procedentes de Canadá, cosa que no había sucedido nunca; y tendremos la presencia de Air Canadá, la principal aerolínea internacional de Canadá y una de las ocho principales aerolíneas del mundo”, enfatizó.

Todo esto, dijo, como resultado de las campañas internacionales realizadas en Canadá, México y Estados Unidos.

El empresario admitió también la importancia que está ganando la renta vacacional y que por lo mismo está buscando regularlo para evitar ese punto malo del destino.

“Pues mira, en lo que viene siendo la renta vacacional, departamentos y condominios, es un nuevo jugador en el tema de alojamiento temporal que lo tenemos medido desde el 2017. Si no me acuerdo, el año pasado en verano significó arriba del 20-25 por ciento del total de personas que estuvieron en destino optaron por esta alternativa de alojamiento y llegó para quedarse”, comentó.

Berdegué Sacristán comparó que en todas las capitales importantes del mundo hay iniciativas importantes, incluyendo la Ciudad de México y Cancún. En España, en Barcelona están promoviendo controlar lo que está pasando.

“Pues si tienes 500, en los condominios, en las casas, en las colonias, la sitúas en la Ferrocarilera que ves 10, 15 edificios, es una colonia de de vivienda normal, pues todos los vecinos de la Ferrocarrilera están muy preocupados porque todos fines de semana hay fiestas. Todos este tipo de cosas ya se están regulando en muchas partes del mundo, ya sabe la Secretaría de Finanzas que hay esas iniciativas que ya han pasado, que ya se han discutido que pueden ser adoptadas también en toda la República Mexicana si se quisiese”.

Agregó que buscan cómo generar condiciones para que exista una sana competencia y el gran ganador sea el consumidor, con base en los mismos servicios que cada uno, tanto hoteles como departamentos y condominios, puedan ofrecer, pero lo más importante de esto es que exista una regulación en cuanto al costo de operación.

“Tanto para los hoteles como los departamentos y condominios que sea parejo. En la medida que esto lo logremos, el gran beneficiado va a ser para el consumidor, en este caso el turista, y cada quien hará lo propio para cómo tener mayor penetración en el mercado y jalar mayor flujo de turistas a sus propiedades. Hemos venido trabajando con la Administración y Finanzas en ese sentido, con lo que viene siendo el Consejo Consultivo precisamente para generarle certeza a a al destino a largo plazo”.

El hotelero agregó para que no pase como otras alternativas de negocio, como el transporte, como en su momento fue la pesca y otros por ahí, que precisamente por una falta de regulación en tiempo y forma, lo único que se logró a largo plazo es que ninguna de las dos actividades permaneciera o se mantuviera vigente en el mercado.