El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), a través de su directora general, Alethse de la Torre Rosas, hizo el llamado a la población a realizarse la prueba de Hepatitis C con el fin de realizar una detección oportuna que permita otorgar tratamiento y no llegar a tener padecimientos como cirrosis o cáncer de hígado.

”Si no se hace el diagnóstico y si no se da el tratamiento, esta infección genera cáncer de hígado y genera cirrosis, y antes de que esto suceda la mayoría de las personas son asintomáticas, es decir, nos infectamos y no sabemos que tenemos la infección hasta que es muy tarde”, explicó la directora general de Censida.

”Entonces cuál es el llamado a la población, a hacerse la prueba, si resulta positivo confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento. El tratamiento es gratuito, se encuentra en todas las instituciones de salud y hay suficiente tratamiento para todas las personas”, recalcó Alethse de la Torre.

La hepatitis y las enfermedades hepáticas, se encuentran dentro de las primeras causas de muerte a nivel nacional y en la actualidad se encuentran dentro de las 10 principales causas de muerte, incluso la principal causa de trasplante de hígado está asociado a la infección por Hepatitis C, detalló.

”Esto es súper importante, imagínense la principal causa por la que las personas tienen que hacer trasplante de hígado, es Hepatitis C, algo que actualmente existe tratamiento y se cura con un tratamiento que dura dos o tres meses, dependiendo de las características de las personas”, comentó.

En el norte del país, esto se refleja con una mayor frecuencia y por lo tanto en el estado de Sinaloa la frecuencia de esta infección es mayor en comparación con otras regiones del país, manifestó la titular de Censida.

”En México se estima que existen aproximadamente 700 mil personas con esta infección y actualmente hemos tenido un cambio significativo en términos de ir a buscar a las personas que reciban el tratamiento, a nivel nacional lo que hemos estado propiciando es mayor diagnóstico”, dijo.

”Uno de los estados prioritarios por el número de casos que se tienen, es justamente el estado Sinaloa, eso tiene que ver con la forma en cómo se transmite la infección”, agregó.

Algunas conductas de riesgo para contagiarse con el virus de Hepatitis C pueden ser que, antes de 1992, a través de la sangre en transfusiones; a través de tatuajes en lugares que no realizan técnicas adecuadas o reutilizar jeringas; procedimientos estéticos no regulados; por prácticas sexuales; y el consumo de algunas drogas o sustancias.

Contagios de Hepatitis C superan al VIH

En tanto a lo que refiere al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y su tendencia de contagios, Alethse de la Torre indicó que se están terminando de realizar las nuevas estimaciones nacionales, que posiblemente para mayo reflejen un censo real del número de personas portadoras de este.

Sin embargo existe un dato previo en dónde se conoce que sólo el 70 por ciento de las personas que poseen el virus, conocen su condición.

”En las últimas estimaciones se ha proyectado que siete de cada 10 personas que viven con VIH conocen su infección, eso significa que tres de cada 10 personas no lo conocen y esto es importante porque la única forma de saber si vivo con VIH al igual con la Hepatitis es haciéndonos la prueba”.

Aún cuando el VIH hasta el momento no se cura, si se controla y la mayoría de las personas en el país que son portadores, con una pastilla al día pueden mantener una muy buena calidad de vida.

”La buena noticia con VIH que existe tratamiento para prevenirlo, tratamiento profiláctico, en caso de qué tengamos una exposición, por ejemplo, hay un tratamiento que se llama profilaxis post exposición que tienen 72 horas para recibirlo y con esto evitan el riesgo de la infección por VIH”.

O también existe el tratamiento pre exposición que permite a las personas que se encuentran con un mayor riesgo de la infección por VIH, prevenir esta infección.

Otra de las infecciones de transmisión sexual, mencionó, es la sífilis, y esa es todavía más frecuente que VIH y que Hepatitis; y en tendencia el Hepatitis es el doble o tres veces más frecuente que VIH.