Llama Cesavesin a productores de mango de Sinaloa a registrar huertas para movilizar producción

El Centro de Sanidad Vegetal de Sinaloa hizo un llamado a los productores de mango a registrar sus huertas para estar en condiciones de movilizar la producción para la próxima temporada.

En información preventiva, el Cesavesin hizo el llamado a los productores de mango a registrar sus huertas para poder formar parte de los programas de exportación a mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, entre otros.

Y con ello obtener sus tarjetas de manejo integrado de Moscas de la Fruta con el fin de que el mango pueda ser movilizado sin problema desde las unidades de producción hacia los diferentes empaques de exportación o industrias.

Este registro es completamente gratis y permite que la figura cooperadora genere y actualice el padrón de las distintas unidades de producción de aquellos que están interesados en exportar mango a los diferentes destinos.

Las huertas adscritas a la figura cooperadora del Cesavesin, explicó, reciben asesoría técnica por parte de profesionales fitosanitarios autorizados por la dirección general de Sanidad Vegetal en materia de moscas de la fruta, desde inicio de la floración hasta concluir su cosecha.

La fecha límite para realizar este trámite es el 20 de febrero; los interesados deben acudir a los módulos de atención en la Zona Sur en El Rosario en el Kilómetro 1.5 Carretera de El Rosario y Agua Verde y en Escuinapa en la Asociación de Agricultores del Río Las Cañas, en el teléfono 694 952 2413

En la zona sur, la figura cooperadora debe hacer el registro de huertas candidatas a exportación de manera gratuita y les da seguimiento a la red de trampeo instalada en las unidades de producción con la finalidad de detectar la presencia o ausencia de la plaga moscas de la fruta; encaminado con ello, cumplir con las exigencias fitosanitarias establecidas por los diferentes mercados de exportación.

También ofrece recomendaciones técnicas a los productores y acompañamiento en su proceso con el objetivo de constatar que se lleven a cabo de la mejor manera las actividades de control químico (aspersiones terrestres e instalación de estaciones cebo), control cultural y mecánico con la recolección y destrucción de frutos con presencia de larva de moscas de la fruta, y la eliminación o poda de árboles hospederos de la plaga en sus unidades de producción.

Asimismo emite las Tarjetas de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta con el fin de que el mango pueda ser movilizado sin problema desde las unidades de producción hacia los diferentes empaques de exportación o industrias y que pueda recibir algún tratamiento fitosanitario como: tratamiento hidrotérmico, irradiación o en algunos casos tratarlo con bromuro de metilo.

Los requisitos para nuevos registros centro y sur: Certificado parcelario /Título de pequeña propiedad, copia del INE, RFC, georreferencia impresa de ubicación de la huerta, número de celular, correo electrónico y que la huerta se encuentre en producción.

Para la zona norte pueden acudir al módulo por la Calle General Lázaro Cárdenas #318 Pte. Int. 105 (entre Gabriel Leyva e Ignacio Zaragoza) en Los Mochis al Tel. 667 771 0787

Y los requisitos para nuevos registros deben llevar copia de permiso de siembra, pago de agua o registro parcelario (cualquiera de los tres) y RFC.

En la zona Centro llamar al teléfono 667 500 2050 en las oficinas de Cesavesin.

La figura cooperadora del Cesavesin juega un papel muy importante específicamente en la zona sur del Estado, ya que a diferencia de la zona norte y centro, que cuentan con un estatus fitosanitario de libre de moscas de la fruta, los municipios que conforman la zona sur tienen un estatus fitosanitario de baja prevalencia de la plaga.