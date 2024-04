“No conozco muchos de los mitos, pero sé que en la historia, la luna tiene un efecto en la onda del agua en la tierra y por eso hay muchas cosas alrededor. Pero con respecto a las personas, no me preocuparía no existe ningún problema”, expuso Joseph Minafra.

Llamó a la población a preocuparse por una correcta protección durante la visualización del fenómeno astronómico y no por alguna especie de espíritus o temas por el estilo.

“De lo que sí me preocuparía es que la gente no esté correctamente blindada al momento de la apreciación, no de los espíritus malos o ese tipo de cosas”, dijo.

En el tema específico de mitos, añadió que en el caso específico de los Estados Unidos, los Indios navajos no tienen permitido salir durante el eclipse, probablemente debido a algún evento histórico negativo que haya sucedido.

Hay que cuidar la manera de visualizar el eclipse

Minafra reveló que arribaron a Mazatlán con lentes especializados para ver el eclipse, por lo que es importante su portación y correcto uso al momento de voltear al cruce de astros ya que en caso contrario se podrían generar severos daños oculares.

Dijo que su existencia no es garantía de protección debido a que estos mismos tienen caducidad y la misma debe corroborarse, así como que los lentes no tengan algún desperfecto que pueda alterar su objetivo y provocar un daño colateral, por lo que la visión debe ser completamente negra.

“Hemos traído estas gafas especiales que puedes usar, de modo que cuando los tienes debes probarlos, ponértelos y ver si entra luz, si hay pequeños rasguños pequeños puntos no uses esas gafas, tienen que ser completamente negros”, comentó.

“Si miras al sol de manera directa y sin protección te quemará el enrojecimiento. Entonces, cuando te pongas las gafas, no deberías poder ver a través de ellas, esa es tu prueba, si miras y puedes ver a través de él, no lo uses”, expresó.

El científico explicó que también se puede utilizar una máscara de soldador, eso funciona siempre y cuando el filtro sea del número 14.

Una oportunidad única

El trabajador de la NASA aseveró que el eclipse de este próximo lunes 8 de abril será uno que no se volverá a ver en Mazatlán, al menos dentro de 300 años aproximadamente, por lo que es una oportunidad única para esta generación en ese sitio de la tierra y en Estados Unidos no habrá uno hasta 2044.

“Sí, seguramente será la última oportunidad para muchas personas de ver el eclipse solar en las Américas en México debido a que faltan más de 300 años. Para el de América del Norte en los Estados Unidos, Sucederá de nuevo en 2044”, aseveró.

Dijo que para aquellos que son asiduos a este tipo de eventos y tienen recursos, pueden volar a otras zonas del mundo, en el sitio web nasa.gov/eclipse, se pueden buscar mapas que te indiquen dónde se producirá el próximo eclipse en alguna zona del planeta.

Una pizca de la Luna en la Tierra

Joe traía consigo un pedazo de roca lunar, el cual podía ser tocado por cualquier interesado que se acercara.

Aseguró que ese pequeño trozo de la luna se produce a través de alguna roca que pegó en la luna alguna vez y tras el impacto los restos cayeron a nuestro planeta, específicamente a la zona de la Antártida, sitio al que la NASA envía a científicos y estos encuentran dichas piedras para su investigación.

El pedacito de la luna será expuesto por la NASA en el Vidanta Mayan Palace, lugar al que cualquier persona podrá asistir y presenciar de la mano de expertos el fenómeno, aseguran que quieren que mientras las personas miran el eclipse estos toquen a la vez la piedra para una experiencia única.

Finalmente, Joe agradeció a Mazatlán por la estancia e invitó a las personas a no perderse el Eclipse Total de Sol, además de que es una oportunidad para que las personas conozcan Mazatlán y su nutritiva historia.

“Creo que esta es una oportunidad maravillosa para que la gente venga y aprenda sobre Mazatlán, su rica historia y su belleza, y es una manera maravillosa para que todo el mundo se una. La unión es realmente importante, pues bienvenidos y estoy agradecido con las personas de acá y de estar aquí para presenciarlo yo mismo”, finalizó.

Los próximos días, el personal de la NASA realizará una serie de actividades en el puerto en el previo del día en que acontezca el Eclipse Total de Sol de 2024.