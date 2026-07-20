Llama Ciudad de los Niños de Mazatlán a donar artículos escolares para el regreso a clases

La vuelta a clases ya está a casi un mes, y las madres que cuidan a los infantes y adolescentes de la Ciudad de los Niños, se están anticipando al gasto fuerte que forzosamente deben hacer.

La Madre Velia Morales Moreno llamó al buen corazón de la ciudadanía, quienes como siempre les ha demostrado la voluntad para apoyar a la Ciudad de los Niños con donación de alimentos, ropa y artículos de limpieza, así como la ayuda para pagar los servicios como luz, agua y predial.

Recién acaban de pagar una cantidad arriba de los 16 mil pesos del recibo de luz, con el apoyo de donativos.

La Ciudad de los Niños tiene 28 menores alojados que se encuentran estudiando desde primaria, secundaria y preparatoria, y requieren de materiales diversos, así como dos tablet usadas, de alguien que ya no las necesite, pidió la Madre Ofelia Tiznado Lizárraga, pues, agregó ahora todo les piden digital y ese tipo de equipo no lo tienen.

Dijo que en breve van a realizar una lista de los útiles escolares y ropa para que no se repitan en los donativos que tengan a bien la ciudadanía apoyar al lugar.

También pidieron hablar al teléfono 6699806026 de la Ciudad de los Niños y preguntar qué tipo de artículos se requieren para ayudar a que los niños regresen lo menos limitados posible, pues el gasto que se les avecina es grande, como siempre.