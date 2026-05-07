Llama Coepriss a revisar calidad de mariscos por temporada de calor

MAZATLÁN._ La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa llamó a revisar la calidad de los mariscos que se consumen en plena temporada de calor.

Al intensificarse las temperaturas, lo que arriesga a alimentos como los mariscos si no tienen un buen manejo, la Coepriss inició una serie de revisiones en playas y palapas, así como restaurantes, para enviar muestras a laboratorio, sin que hasta la fecha se hayan detectado riesgos sanitarios, aseguró José Alfredo Tirado Valdez.

El coordinador de la dependencia en la zona sur de Sinaloa comentó han revisado todo en playas y los resultados del laboratorio han arrojado cero problemas.

“Con los calores, que estén bien principalmente lo de la playa, que pues ya se verificaron, ya se mandaron laboratorios y ahorita el laboratorio hasta la fecha nos han dicho que todo ha salido bien”, reiteró.

Respecto a los restaurantes, Tirado Valdez agregó que continúan con las verificaciones y también todo va bien en calidad de productos y buenas prácticas en manejo de alimentos.

“Seguimos verificando, la mayoría han salido bien, pues no ha habido mucho problema. No, ahorita por lo pronto no, pero sí es bien revisado. Estamos es una lucha que tenemos de darle seguimiento continuo”, dijo.

Sobre las recomendaciones que está haciendo la Coepriss, citó algunas de las más importantes.

“Es para toda la ciudadanía: que se fijen en los alimentos que van a consumir, que van a comprar, que todos estén en buen estado. Si es marisco, pues que realmente se fijen que estén bien las escamas, que los ojitos del pescado estén vivos; y pues el camarón por el estilo, que esté también con la cascarita bien puesta, que no esté de otro color, porque si la cabeza ya tiene color negro, no se debe de consumir”, recalcó el funcionario.

En temporada de calor es mucho más fácil que los productos o alimentos se descompongan si no cuentan con buena refrigeración o bancos de hielo.

En el caso del camarón seco, que ahora se está vendiendo entre las calles del mercado en carretas, también están siendo supervisados.

Incluso, Tirado Valdez aseguró que sí cumplen con las condiciones sanitarias.

“Ahorita sí se está cumpliendo, está cumpliendo bien, y principalmente lo que se revisa es que los mariscos estén bajo cama de hielo bien e incluso donde están las pollerías, que también estén en la cama de hielo bien, que estén en refrigerados. Y sí, han cumplido con los requisitos que nosotros como Coepriss les pedimos”.