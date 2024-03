Un llamado a los conductores para prevenir accidentes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, hizo el comandante del Departamento de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles.

”Antes de salir de vacaciones hay que revisar el vehículo completamente desde las llantas, sistema de frenos, motor, todo para que viajen de manera segura, eso es muy importante la prevención antes de viajar”, añadió.

”Hay que traer siempre un extintor arriba del carro, un botiquín básico que nos pueda ayudar a controlar una hemorragia, a poner un vendaje, algo sencillo, no necesitamos traer un botiquín de ambulancia, solamente algo sencillo para lo que se pueda ofrecer”.

Recalcó que también es indispensable antes de salir de casa cerrar la válvula del tanque de gas, desconectar todos los aparatos que no se necesiten y eso va ayudar a que no haya un incendio cuando las personas no estén en su hogar ahora que van a salir de vacaciones.

Con relación a los enjambres de abejas, expresó que cuando se vea que uno de ellos llega y se estaciona en una casa no debe dar miedo, se debe aislar esa zona y marcar al número de emergencias 911, actualmente la Dirección de Ecología es la que se está haciendo cargo de estar emergencias.

”Y nosotros respondemos en caso de que esté en peligro la vida, por ejemplo ayer que estaban ya atacando ya respondemos y rescatamos a la gente y si es necesario exterminar el enjambre lo exterminamos, pero de los que se trata es de que la gente tenga ese cuidado, si ya llegaron las abejar a tu casa es aislar esa área y no molestarlas porque a final de cuentas no son agresivas hasta que nosotros las molestamos”, precisó.

”Siempre son prioridad (de atención) parques, escuelas, hoteles, importante siempre resguardar a la gente, pero ellos tienen indicaciones que hay que llamar antes de actuar, no nada más es llamar o actuar y ya que las desbaratamos o ya que hicimos un desorden con el enjambre pues ya queremos que lleguen los servicios de emergencias, hay que llamar o hay que contratar un apicultor para que esto no pase”.