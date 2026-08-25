$!Llama Coparmex a consolidar un entorno de certeza jurídica y legal en Sinaloa

Tras el nombramiento de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad hizo un llamado a consolidar un entorno de certeza jurídica y legal que brinde seguridad a las familias, a los trabajadores y a los inversionistas.

“En Coparmex reconocemos que la estabilidad institucional, la seguridad y el Estado de Derechos son indispensables para preservar la confianza ciudadana, impulsar la actividad económica y generar condiciones de certeza para la inversión y el desarrollo”, manifestó en un comunicado de prensa con fecha de este martes 25 de agosto.

“En el contexto que vive Sinaloa y ante la designación de una nueva Gobernadora interina, resulta fundamental consolidar un entorno de certeza jurídica y legalidad que brinde seguridad a las familias, a los trabajadores y a quienes continúan apostando por la inversión, la productividad y la generación de empleo en la entidad”.

Agregó que como organización empresarial reafirma que la incertidumbre institucional y la inseguridad tienen efectos directos en las decisiones de inversión, la competitividad y las oportunidades para miles de familias sinaloenses.

“Detener la violencia es indispensable para recuperar la actividad económica y reactivar las inversiones que permitan generar empleos y nuevas oportunidades”, continuó.

“Sinaloa necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y actuaciones apegadas al marco jurídico”.

Dijo que también se requiere tender puentes con todos los sectores productivos y sociales, convocando a la unidad por encima de colores partidistas y poniendo en el centro el bienestar de las familias.

La entidad requiere un Gobierno sólido, responsable y con capacidad para enfrentar de raíz los problemas que afectan la seguridad, recalcó.