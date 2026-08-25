$!Llama Coparmex a consolidar un entorno de certeza jurídica y legal en Sinaloa

Tras el nombramiento de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la entidad hizo un llamado a consolidar un entorno de certeza jurídica y legal que brinde seguridad a las familias, a los trabajadores y a los inversionistas.
“En Coparmex reconocemos que la estabilidad institucional, la seguridad y el Estado de Derechos son indispensables para preservar la confianza ciudadana, impulsar la actividad económica y generar condiciones de certeza para la inversión y el desarrollo”, manifestó en un comunicado de prensa con fecha de este martes 25 de agosto.
“En el contexto que vive Sinaloa y ante la designación de una nueva Gobernadora interina, resulta fundamental consolidar un entorno de certeza jurídica y legalidad que brinde seguridad a las familias, a los trabajadores y a quienes continúan apostando por la inversión, la productividad y la generación de empleo en la entidad”.
Agregó que como organización empresarial reafirma que la incertidumbre institucional y la inseguridad tienen efectos directos en las decisiones de inversión, la competitividad y las oportunidades para miles de familias sinaloenses.
“Detener la violencia es indispensable para recuperar la actividad económica y reactivar las inversiones que permitan generar empleos y nuevas oportunidades”, continuó.
“Sinaloa necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y actuaciones apegadas al marco jurídico”.
Dijo que también se requiere tender puentes con todos los sectores productivos y sociales, convocando a la unidad por encima de colores partidistas y poniendo en el centro el bienestar de las familias.
La entidad requiere un Gobierno sólido, responsable y con capacidad para enfrentar de raíz los problemas que afectan la seguridad, recalcó.
“Un gabinete integrado por personas con experiencia, conocimiento de sus respectivas áreas y cercanía con la sociedad puede contribuir a recuperar la confianza y generar condiciones para una nueva etapa de desarrollo”, apuntó.
Expresó que la coyuntura actual debe asumirse como una oportunidad para fortalecer el diálogo, consolidar la legalidad y generar las condiciones de estabilidad que permitan recuperar la confianza, reactivar la economía y preservar la paz social.
“Desde Coparmex hacemos un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados a asumir su responsabilidad, actuar con estricto apego a la ley y respetar plenamente a las instituciones”, subrayó.
“Sinaloa no puede avanzar en un entorno de incertidumbre, inseguridad o falta de Estado de Derechos. Coparmex seguirá alzando la voz y defendiendo con firmeza y responsabilidad un Sinaloa donde prevalezcan la ley, las instituciones, la paz y las condiciones necesarias para trabajar, invertir y vivir en tranquilidad”.